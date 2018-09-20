Haberde, pazartesi günü Esad rejimi tarafından savaş uçağı düşürülen ve 15 askeri ölen Rusya'nın hava ve deniz trafiğini kapattığı, hava trafiğinin 1 hafta boyunca kapalı kalacağı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı uçağın düşürülmesinin ardından İsrail'i suçlamış, 15 askerin ölümünden İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Rusya lideri Putin, askeri uçağın düşürülmesinin ardından yaptığı açıklamada Suriye'deki askeri güçlerinin güvenliği için yeni önlemler alınacağını duyurmuştu.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin başkanlığındaki bir heyetin, Rus savaş uçağı Il-20’nin Suriye’de düşürülmesiyle ilgili ellerindeki bilgileri Rus yönetimine teslim etmek için Moskova’ya gideceği belirtildi.

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