Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail basınına göre, ABD Tel Aviv'e Gazze'de ateşkes için baskı yapmaya hazırlanıyor | Dış Haberler

        İsrail basınına göre, ABD Tel Aviv'e Gazze'de ateşkes için baskı yapmaya hazırlanıyor

        İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD, İsrail'e Gazze'de ateşkes için baskı yapmaya hazırlanıyor. Haberlerde, Washington'u ziyaret edecek İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için baskıyla karşılaşacağı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 07:28 Güncelleme: 30.06.2025 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail basını yazdı: ABD Tel Aviv'e ateşkes için baskı yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Washington'u ziyaret edecek İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için baskıyla karşılaşacağı bildirildi.

        İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Dermer'in Washington ziyaretinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve İsrail'in Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme adımları, Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi gibi bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

        "TRUMP'IN EKİBİ BASKI YAPACAK"

        İsrail'in Haaretz gazetesi, üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ekibinden üst düzey yetkililerin Dermer'e Gazze'ye saldırıların "sona ermesi ve kalan esirlerin iade edilmesi anlaşması için baskı yapacağına" işaret etti.

        REKLAM

        ABD'li yetkililerin Dermer'e İsrail'in, "Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiği" yönündeki ısrarının ise geleceğe bırakılmasının söyleneceği aktarıldı.

        ​​​​​​​Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Gazze'ye saldırılarında tekrarladığı "Hamas'ı yok etme" hedefinin de içinde yer aldığı "mutlak zafer" söylemindense Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirleri en ön sıraya aldığını açıklamasının, Gazze'de ateşkes anlaşmasına işaret ettiğini belirtti.

        Kanal 12, İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise ordunun hükümetten savaşın bir sonraki adımını belirlemesini istediğini yazdı.

        Haberde, bir sonraki adımın Gazze'nin kontrolünü tamamlamak ya da esir takası anlaşması yapmak olduğu belirtilerek, ordunun ikinci seçeneği tercih ettiğini iddia edildi.

        "ABD NETANYAHU'NUN GEZİSİ ÖNCESİNDE ANLAŞMA İSTİYOR"

        Dermer'in gezisinin, Netanyahu'nun önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Washington ziyaretine hazırlık amacıyla da planlandığı vurgulanan haberde, ABD'nin Netanyahu'nun gezisi öncesinde bir anlaşma sağlanmasını istediğini aktarıldı.

        Kanal 13 de ordunun hükümete, Gazze'de yaklaşık 19 ay süren kara saldırılarının ardından kalan rehinelerin hayatlarını tehlikeye atmadan ulaşılabilecek önemli bir hedef kalmadığını ilettiğini ifade etti.

        İsrail-İran çatışmasını 12 günün ardından 24 Haziran'da tek taraflı açıkladığı ateşkesle sonlandıran Trump'ın, "Gazze'de anlaşma yap, (İsrailli) Esirleri geri getir" paylaşımı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mesaj olarak yorumlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        İzmir'de yangın!
        İzmir'de yangın!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı