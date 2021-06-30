İsrail'de 1 milyona yakın doz aşı çöpe gidebilir! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki hafta içinde alıcı bulunmazsa kullanım süresi dolan en az 800 bin aşının imha edileceği belirtildi.

İsrail'in kamu yayın kuruluşu Kan'a göre, temmuz sonunda kullanım süresi dolan Pfizer-BioNtech aşılarının dozları yüz milyonlarca dolar değerinde.

Koronavirüsün delta varyantı sebebiyle vaka sayılarının arttığı bazı ülkelerde aşılama çabaları artarken, İsrail elinde kalan aşılar için bir arayış içinde.

Kan'ın kaynağının belirtmediği kaynağına göre, İsrail temmuz sonunda sona erecek yaklaşık 1 milyon 400 bin doz aşıya sahip. Ancak bunların 600 binini o zamana kadar 12-15 yaşları arasındaki 300 bin genci aşılamak için kullanılmasının düşünüldüğü belirtildi.

İsrail'in, aşıları satmak için birkaç ülkeyle görüşmede olduğu ifade edilirken, ülkelerin isimleri verilmedi. Haaretz'de yer alan haberde de İsrail'in üç ülkeyle iletişimde olduğu belirtilmişti.

Ülkede geçen hafta vaka sayılarının artmasıyla, kapalı alanda maske zorunluluğu geri gelmiş, uzmanlar gençlere aşı olmayı teşvik etmeye başlamıştı.

9 milyonu aşkın nüfusu olan İsrail'de, 5 milyon 500 bin kişi ilk doz aşısını oldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre günde 13 bin kişi oluyor, böyle devam ederse 21 Temmuz'a kadar 300 bin kişinin aşı olacağı aktarıldı.