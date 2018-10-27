İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, "Pittsburgh'daki Sinagog'a düzenlenen öldürücü saldırıdan dolayı büyük hüzün ve dehşet içindeyim." dediği aktarıldı.

Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Bütün İsrail halkı, hayatını kaybedenlerin aileleriyle beraber derin üzüntü içindedir. Biz Pittsburgh'daki Yahudi toplumuyla beraberiz ve yanlarındayız. ABD halkı ile beraber acımasız anti-semitik vahşete karşı duracağız."

Netanyahu ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği açıklamasında, yaralıların sağlığına kavuşmaları için dua ettiklerini belirtti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda şu ana kadar en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Yetkililer, silahlı saldırganının gözaltına alındığını, olayda 3 polisin de vurulduğunu aktardı ancak saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Indianapolis'e gitmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

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