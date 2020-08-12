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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamas'a ait bir tünel, askeri bir kompleks ile gözetleme noktalarının vurulduğu belirtildi

israil
AA

İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırının, helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

AA'nın haberine göre; görgü tanıkları ise 3'ü Gazze'nin güneyinde, 2'si Refah kentinin doğusunda olmak üzere 5 noktaya saldırı düzenlendiğini kaydetti. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail gazetelerinde dün yer alan haberlerde, Gazze'den gönderilen yanan balonlar nedeniyle Yahudi yerleşim birimlerinde 60 yangın çıktığı iddiaları yer almıştı.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği söylenen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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