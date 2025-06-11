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        Haberler Dünya İsrail'den Mağrib Direniş Konvoyu'na tedhit | Dış Haberler

        İsrail'den Mağrib Direniş Konvoyu'na tedhit

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Mağrib Direniş Konvoyu ve Küresel Gazze Yürüyüşü protestocularına saldırı tehdidinde bulundu. Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivist, Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 20:19 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:22
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        İsrail'den Direniş Konvoyu'na tehdit
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        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında Filistinlilere destek için toplanacak uluslararası Mağrib Direniş Konvoyu ve Küresel Gazze Yürüyüşü protestocularına saldırı tehdidinde bulundu.

        İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın İsrail ordusuna protestocuların Mısır'dan Gazze'ye girişine engel olunması talimatı verdiği duyuruldu.

        Katz açıklamasında, "Mısırlı yetkililerden cihatçı protestocuların Mısır-İsrail sınırına gelmelerini engellemelerini ve provokasyon yapmalarına ve Gazze'ye girmeye çalışmalarına izin vermemelerini bekliyorum." diyerek yapılması planlanan eyleme onlarca ülkeden katılacak göstericileri "cihatçı protestocular" olarak niteledi.

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        İsrail ordusunun buna izin vermeyeceğini belirterek saldırı tehdidinde bulunan Katz, protestocuların Mısır'ı da tehlikeye attığını ve bölgedeki "tüm ılımlı Arap rejimleri" için tehdit oluşturduğunu savundu.

        Katz, göstericilerin Hamas'la güçlerini birleştirme ve ona yardım etme arzusu taşıdığı iddiasında bulundu.

        Göstericiler Refah Sınır Kapısı'nda buluşmayı hedefliyor

        Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrip Direniş Konvoyu, yola çıktığı Tunus'u geride bırakarak Libya'ya ulaştı.

        Ayrıca dünyanın dört bir tarafından aktivistler Küresel Gazze Yürüyüşü için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmaya başladı.

        Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmeyi, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

        *Fotoğraf: AA

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