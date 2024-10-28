İsrail'den Unrwa ajansına yasak, İran'a yeni bir misilleme kararı
İsrail Parlamentosu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı Unrwa'nın İsrail'de faaliyet göstermesini yasakladı. Öte yandan İsrail medyası, İsrail Güvenlik kabinesinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evini hedef alan İHA saldırısı nedeniyle İran'a yeni bir misilleme kararı aldığını iddia etti
Giriş: 28.10.2024 - 22:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:51
İsrail Parlamentosu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı Unrwa'nın İsrail'de faaliyet göstermesini yasakladı...
İSRAİL MEDYASI: GÜVENLİK KABİNESİ İRAN'A MİSİLLEME KARARI ALDI
Öte yandan İsrail medyası, İsrail Güvenlik kabinesinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evini hedef alan İHA saldırısı nedeniyle İran'a yeni bir misilleme kararı aldığını iddia etti
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