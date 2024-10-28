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        Haberler Dünya İsrail'den Unrwa ajansına yasak, İran'a yeni bir misilleme kararı | Dış Haberler

        İsrail'den Unrwa ajansına yasak, İran'a yeni bir misilleme kararı

        İsrail Parlamentosu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı Unrwa'nın İsrail'de faaliyet göstermesini yasakladı. Öte yandan İsrail medyası, İsrail Güvenlik kabinesinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evini hedef alan İHA saldırısı nedeniyle İran'a yeni bir misilleme kararı aldığını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 22:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:51
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        İsrail'den Unrwa ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
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        İsrail Parlamentosu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı Unrwa'nın İsrail'de faaliyet göstermesini yasakladı...

        İSRAİL MEDYASI: GÜVENLİK KABİNESİ İRAN'A MİSİLLEME KARARI ALDI

        Öte yandan İsrail medyası, İsrail Güvenlik kabinesinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evini hedef alan İHA saldırısı nedeniyle İran'a yeni bir misilleme kararı aldığını iddia etti

        Ayrıntılar gelecek...

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