İsrail, Gazze'de Cibaliye ve Zeytun'a saldırdı: 21 ölü İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye ve Zeytun mahallelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 23.05.2024 - 04:54 Güncelleme: 23.05.2024 - 05:18 facebook

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