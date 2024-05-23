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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'de Cibaliye ve Zeytun'a saldırdı: 21 ölü

        İsrail, Gazze'de Cibaliye ve Zeytun'a saldırdı: 21 ölü

        İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye ve Zeytun mahallelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 04:54 Güncelleme: 23.05.2024 - 05:18
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        İsrail, Cibaliye ve Zeytun'a saldırdı: 21 ölü
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        İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna hava saldırısı düzenledi.

        AA'nın Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı göre; saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

        Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki barınma merkezinden çıkışı sırasında düzenlediği bombardımanda 4 kişi öldü.

        İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği bir başka hava saldırısında da 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail savaş uçakları, Refah kentinin güneyi ve orta kesimlerini vururken, Refah kenti sahillerindeki balıkçı tekneleri, İsrail hücum botları tarafından açılan ateş sonucu ağır hasar gördü. İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye el-Beled diye bilinen bölgelere yoğun saldırı düzenledi.

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