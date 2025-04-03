İsrail, Gazze'de Han Yunus'u vurdu: 14 ölü
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırılarında aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısındaki El-Ketibe bölgesinde bir evi ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırları hedef aldığı kaydedildi.
Haberde, saldırı sonucu El-Akkad ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
5'İ AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail'in Han Yunus'ta iki bölgeyi hedef alan hava saldırılarında, 5'i aynı aileden olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı'nın sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un güneyindeki El-Menara semtindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında Filistinli Muhammed Şurrab, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.
Han Yunus'un batısındaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırın İsrail ordusuna ait helikopterle hedef alınması sonucu ise Filistinli Muhammed İsam Abdulmuhsin "Es-Seyyid" hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.