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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'de Han Yunus'u vurdu: 14 ölü | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de Han Yunus'u vurdu: 14 ölü

        İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 06:58 Güncelleme: 03.04.2025 - 06:59
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        İsrail, Gazze'de Han Yunus'u vurdu: 14 ölü
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        İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırılarında aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısındaki El-Ketibe bölgesinde bir evi ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırları hedef aldığı kaydedildi.

        Haberde, saldırı sonucu El-Akkad ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        5'İ AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ ÖLDÜ

        İsrail'in Han Yunus'ta iki bölgeyi hedef alan hava saldırılarında, 5'i aynı aileden olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı'nın sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un güneyindeki El-Menara semtindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında Filistinli Muhammed Şurrab, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

        Han Yunus'un batısındaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırın İsrail ordusuna ait helikopterle hedef alınması sonucu ise Filistinli Muhammed İsam Abdulmuhsin "Es-Seyyid" hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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        #gazze şeridi
        #haberler
        #israil
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