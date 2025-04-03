İsrail, Gazze'de Han Yunus'u vurdu: 14 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırılarında aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısındaki El-Ketibe bölgesinde bir evi ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırları hedef aldığı kaydedildi.

Haberde, saldırı sonucu El-Akkad ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

5'İ AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in Han Yunus'ta iki bölgeyi hedef alan hava saldırılarında, 5'i aynı aileden olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un güneyindeki El-Menara semtindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında Filistinli Muhammed Şurrab, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un batısındaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırın İsrail ordusuna ait helikopterle hedef alınması sonucu ise Filistinli Muhammed İsam Abdulmuhsin "Es-Seyyid" hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.