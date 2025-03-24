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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'de işgali genişletmeye hazırlanıyor | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de işgali genişletmeye hazırlanıyor

        İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını bozarak yeniden saldırılar başlattığı Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmek için hazırlıklar yürüttüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 00:18 Güncelleme: 24.03.2025 - 00:50
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        İsrail, Gazze'de işgali genişletmeye hazırlanıyor
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        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ıncı Tümen'in işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı’na konuşlandırıldığı aktarıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, binlerce askerden oluşan birliklerin saldırılara katılmak için hazırlıklar yürüttüğü bildirildi.

        İsrail ordusunun 36'ıncı Tümeni'nin daha önce Gazze'nin kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katıldığı hatırlatıldı.

        İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDE ATEŞKESİ BOZMUŞTU

        İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak salı günü Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

        İsrail ordusu, perşembe günü Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladığını duyurmuştu.

        Öte andan İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor. Beyt Lahiye ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürdürüyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #gazze şeridi
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