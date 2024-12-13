İsrail Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampını vurdu: En az 21 ölü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
Giriş: 13.12.2024 - 03:11 Güncelleme: 13.12.2024 - 03:12
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampındaki bazı ev ve binaları hedef aldı.
AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre; saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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