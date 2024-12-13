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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampını vurdu: En az 21 ölü | Dış Haberler

        İsrail Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampını vurdu: En az 21 ölü

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 03:11 Güncelleme: 13.12.2024 - 03:12
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        İsrail Nusayrat Mülteci Kampını vurdu: En az 21 ölü
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        İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampındaki bazı ev ve binaları hedef aldı.

        AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre; saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze şeridi
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