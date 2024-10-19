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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı

        İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada Gazze'nin kuzeyindeki çatışmada ölen söz konusu askerlerin tank birliğinde görevli olduğu bilgisi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 21:58 Güncelleme: 19.10.2024 - 21:58
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        İsrail 2 askerin öldüğünü duyurdu
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        İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurdu.

        Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmada ölen söz konusu askerlerin tank birliğinde görevli olduğu bilgisi verildi.

        Böylece İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerin sayısı 747'ye yükseldi.

        Resmi verilere göre, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılarında da 4 bin 969 askeri yaralandı.

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        #israil ordusu
        #gazze
        #haberler
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