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        Haberler Dünya İsrail gece boyu Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı

        İsrail gece boyu Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak sürerken İsrail gece boyu Gazze'yi bombaladı. Hamas, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki iddiaları kınadı ve "Hamas'ın hastaneleri ve okulları askeri alan olarak kullandığı iddiası apaçık yalan bir hikayenin tekrarıdır" denildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.11.2023 - 07:46 Güncelleme: 17.11.2023 - 07:46
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        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

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        Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

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        İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin Şeyh Rıdav, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine, Yafa Caddesi, Gazze kenti ve Nezzale bölgesine rastgele ateş açtı.

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        "APAÇIK YALAN BİR HİKAYENİN TEKRARI"

        Diğer yandan, Hamas Hareketi, ABD'nin Hamas'ın Gazze'de hastane ve okulları askeri alanlar olarak kullandığı yönündeki iddialarının, İsrail ordusunun sunduğu "apaçık yalan bir hikayenin tekrarı" olduğunu belirtti.

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        Hamas'tan yayımlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını tekrarlamasını benimsemesi kınandı.

        Hastanelerin kullanıldığına dair iddiaların reddedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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        "Pentagon'un Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullandığı iddiası ve ardından ABD Dışişleri Bakanlığının Hamas'ın hastaneleri ve okulları askeri alan olarak kullandığı iddiası apaçık yalan bir hikayenin tekrarıdır."

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        "Bu yalan hikaye, Rantisi ve Şifa Hastanesi'nin basılması, hastaların ve sağlık personelinin güvenliğine yönelik tehdit sonrasında işgal ordusu sözcüsünün zayıf ve gülünç oyunlarıyla ortaya çıktı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara, hastaneleri ve okulları denetleyecek uluslararası bir komite oluşturma çağrısına kulak asılmamasının, Gazze Şeridi'ndeki halkın maruz kaldığı savaş suçları ve soykırımlarda ABD yönetiminin sorumluluğunu ve işgalle ortaklığını gösterdiği vurgulandı.

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        ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin "karargah" olduğunu ispatlayamayan ve sunduğu sözde kanıtlarla sosyal medyada alay konusu olan İsrail'in burayı basmasını, bu ülkenin söylemleri üzerinden savunmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #Gazz
        #ABD
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