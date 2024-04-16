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        Haberler Dünya İsrail güvenlik sitelerinin hacklendiği ve bilgi sızdırıldığı öne sürüldü

        İsrail güvenlik sitelerinin hacklendiği ve bilgi sızdırıldığı öne sürüldü

        İsrail Savunma Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddia edilen içerikler arasında "zırhlı araçlarla ilgili ayrıntılar, mühendislik planları, uydu görüntüleme sistemleriyle ilgili teknik bilgiler, askerler ve görev yaptıkları birimlerle ilgili kimlik bilgileri" yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:03
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        İsrail Haaretz gazetesi, uluslararası bilgisayar korsanlarının nisan ayı başında, İsrail güvenlik sitelerine sızdığını öne sürdü.

        Haaretz gazetesine göre, internet korsanları sızdırılan bilgiler üzerinden İsrail'in işlediği suçları ifşa etmek ve uluslararası suç ortaklarını dünyaya açık etmekle tehdit etti.

        İsrail Savunma Bakanlığı'nın bu hafta hassas olmayan internet sitelerine sızma girişimini doğruladığını belirten gazete, yaptığı incelemede, sızdırılan içerikler arasında, bakanlığın idari portallarından alınan çalışanlar, ihaleler ve İsrail ordusunun bazı teknolojik sistemleri hakkında bilgiler yer aldığını kaydetti.

        "ASKERLERLE İLGİLİ BİLGİLER, MÜHENDİSLİK PLANLARI..."

        Gazeteye göre sızdırılan içerikler arasında "zırhlı araçlarla ilgili ayrıntılar, mühendislik planları, uydu görüntüleme sistemleriyle ilgili teknik bilgiler, askerler ve görev yaptıkları birimlerle ilgili kimlik bilgileri" yer alıyor.

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        İsrail Savunma Bakanlığı'ndan sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin yer aldığı Telegram sayfasında yapılan incelemede, bundan hedeflenen şeyin, İsrailli yetkililer için elektronik mahkeme kurmak olduğunu belirten bilgisayar korsanları diğer internet korsanlarını da kendilerine katılma çağrısı yaptı.

        Telegram sayfasının 2 Nisan'da yayımlanan açılışında, "Elektronik mahkeme, suçluların yargılandığı bir mahkeme olup, bugün suçlular masum Filistinli çocukları ve kadınları vahşice katleden Siyonistlerdir. Şimdi artık onların cezalarından sorumlu olanlar da sızma işlemini gerçekleştiren casuslar olacaktır." ifadeleri yer aldı.

        İnternet korsanları tarafından yapılan çağrıda ayrıca, "dünyada özgürlük arayışında olan tüm internet korsanlarından, Siyonist suçlulara karşı cezalarının verilmesi için kendilerine katılmaları" istendi.

        Söz konusu Telegram sayfasında, 4 Nisan'da İsrail Savunma Bakanlığı'na sızma girişiminin gerçekleştirildiği belirtilerek onlarca belge yayımlandı.

        İnternet korsanları "İnsan hakları sloganları atan tüm ülkelerin yalanları ortaya saçılmadan 500 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını" istedi. Site, 6 Nisan'a dek sızdırdığı belgeleri yayımlamayı sürdürdü.

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        8 MİLYON İSRAİLLİNİN BİLGİLERİNİN ELE GEÇİRİLDİĞİ DUYURULDU

        Öte yandan "Kartal Pençesi" isimli bir başka internet korsanı grubu da İsrail Ulusal Sigorta Kurumuna sızmayı başardığını ve 8 milyon İsrail vatandaşının şahsi bilgilerini, adreslerini ve banka hesaplarına ilişkin ayrıntıları ele geçirdiğini duyurdu.

        Haaretz, bu sızma iddiasına ilişkin haberinde ise "Ulusal Sigorta Kurumu, herhangi bir sızmayı yalanlarken, söz konusu korsan grubu, İsrail vatandaşlarının şahsi bilgilerini ele geçirdiklerini gösteren bir video paylaştı." ifadelerine yer verdi.

        Gazete, İsrailli bir araştırmacıya göre, söz konusu siber operasyonunun İran ile ilişkili olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

        Söz konusu hacker topluluklarının çoğunluğunun siber dünyada ikinci dereceden ve daha çok dijital suçlara aşina yeteneklere sahip profesyonel gruplardan oluştuğuna işaret eden gazete, bu grupların askeri siber yeteneklere sahip hükümet grupları olmadığının altını çizdi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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