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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Han Yunus'ta 5 mahallenin boşaltılmasını istedi | Dış Haberler

        İsrail, Han Yunus'ta 5 mahallenin boşaltılmasını istedi

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrindeki 5 mahallenin sakinlerine tahliye uyarısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 03:16 Güncelleme: 03.12.2024 - 03:16
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        İsrail, Han Yunus'ta 5 mahallenin boşaltılmasını istedi
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        İsrail ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’e roket atıldığı iddiasıyla Han Yunus’un kuzeyindeki 5 mahallenin sakinlerinden bölgelerini derhal terk etmelerini, insani ve güvenli olduğu savunulan yerlere gitmelerini istedi.

        Açıklamada, söz konusu bölgelerden İsrail'e saldırı düzenlendiği iddia edilerek bu bölgelerin vurulacağı bildirildi.

        Ordunun boşaltılmasını istediği ve saldırı tehdidinde bulunduğu mahallelerden üçü, İsrail'in "insani ve güvenli" olarak ilan ettiği bölgede yer alıyor ve binlerce Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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        #gazze
        #Han Yunus
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