İsrail, Han Yunus'ta 5 mahallenin boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’e roket atıldığı iddiasıyla Han Yunus’un kuzeyindeki 5 mahallenin sakinlerinden bölgelerini derhal terk etmelerini, insani ve güvenli olduğu savunulan yerlere gitmelerini istedi.

Açıklamada, söz konusu bölgelerden İsrail'e saldırı düzenlendiği iddia edilerek bu bölgelerin vurulacağı bildirildi.