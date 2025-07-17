İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 85 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin farklı kesimlerinde Filistinlilere ait evleri ve zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı; yardım dağıtım merkezinde toplanan sivillerin üzerine biber gazı atıp, ateş açtı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezi yakınında toplanan kalabalığa saldırısında 15 kişi atılan yoğun gaz nedeniyle boğularak, 6 kişi ise doğrudan vurularak öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

AA'nın haberine göre; İsrail, Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadırı vurdu. Hava saldırısında 3'ü çocuk, 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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İsrail ordusunun, Han Yunus'un Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda Levh ailesinden 2 kişi, kentte yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alması sonucu da 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan bir daire ve yerinden edilenlerin kaldığı bir çadır ile kahvehane de İsrail bombalarının hedefi oldu. Bombardımanda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyinde kalan Sabra Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 2 kişi, Gazze kentinin batısındaki Ebu Hasira caddesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da biri çocuk 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde de bir evin İsrail güçlerince bombalanması sonucu 4 Filistinli öldü, 12 kişi yaralandı. Gazze şehrinin kuzeydoğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde Ez-Zerka bölgesi ile Bin Sıltan Camisi çevresinin İsrail tarafından bombalanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun, Gazze şehrinin batısında bir evi hedef alması sonucu biri çocuk 3 kişi, şehrin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nin Eski Şehir bölgesini bombalaması sonucu da 1 kişi yaşamını yitirdi. REKLAM İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyinde kalan Sabra Mahallesi'nde El-Hattab ailesine ait bir evi hedef aldığı saldırıda 5 kişi, Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Kerame bölgesine düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda 1. ve 3. blok bölgelerinde toplu halde bulunan Filistinlileri hedef alması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.