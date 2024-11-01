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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli öldü

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:26 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:26
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        İsrail'in saldırılarında 47 Filistinli öldü
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        Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi ve evleri bombaladı.

        Saldırıların ardından Aksa Şehitleri Hastanesine 47 Filistinlinin naaşı ulaştı. İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk ve kadın, onlarca kişi de yaralandı.

        Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Nusayrat'ta farklı bölgelerden yerinden edilmiş akrabalarını misafir eden birçok evi hedef aldı. İsrail'in evleri bombalamasının ardından yardıma gelenler oldu. İsrail güçleri, bunun ardından bölgeye ikinci kez saldırı düzenledi. Ölenlerin çoğunun bu bölgeden olduğu kaydedildi.

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        #gazze şeridi
        #İsrail saldırıları
        #haberler
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