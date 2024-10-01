Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 19 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 19 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 19 Filistinli öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 06:24 Güncelleme: 01.10.2024 - 06:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 19 Filistinli öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti.

        AA'nın Filistin haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli öldü.

        İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "Eş-Şucaiyye" okuluna saldırı düzenledi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #gazze şeridi
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Lübnan'a kara operasyonuna başladı
        İsrail, Lübnan'a kara operasyonuna başladı
        Şam'da patlama sesleri
        Şam'da patlama sesleri
        İzmir'de feci kaza! Sürücü yanarak öldü
        İzmir'de feci kaza! Sürücü yanarak öldü
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?