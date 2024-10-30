İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararına dünyadan tepkiler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme girişimlerinin uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu bildirdi.

Bakanlık, İsrail Meclisinin UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama amacıyla attığı adımlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail Meclisinin, UNRWA işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in UNRWA'yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, 1949'dan bu yana milyonlarca Filistin mültecisine hayati yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerinin bölgesel istikrar bakımından da büyük önem arz ettiğine işaret edildi. REKLAM BM Genel Kurul kararıyla tesis edilmiş olan UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya dönük girişimlere karşı güçlü duruş sergilemenin uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğü olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte olan Türkiye, söz konusu Ajansı siyasi ve mali olarak desteklemeyi sürdürecektir." denildi.

Pakistan Pakistan, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylamasını kınadı. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini durdurmaya yönelik son girişimini kesin bir dille kınamaktadır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bu adımla İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı bir kez daha ihlal ettiği belirtilerek UNRWA'nın hayati görevlerine engel olmanın, İsrail'in Filistin halkını insani yardımdan yoksun bırakmaya yönelik sistematik kampanyasının tezahürü olduğu ifade edildi.

Fransa, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını kınadı Fransa, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylamasını kınadı. REKLAM Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Meclisinin, UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik faaliyetlerini yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısını kabul etmesinin esefle kınandığı belirtildi. Açıklamada, bu tasarının yürürlüğe konulmasının, Gazze'deki insani durum için çok ciddi sonuçlar doğuracağına işaret edilerek, bu durumdan işgal altındaki Filistin topraklarının da etkileneceği kaydedildi.

Almanya, İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını yasaklayan kararından derin kaygı duyuyor Almanya, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasından derin kaygı duyduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'nın, Gazze, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve bölgedeki Filistinli mültecilere temel ve hayat kurtaran insani yardım ve temel hizmetler sağladığı hatırlatıldı. UNRWA'nın çalışmalarına son verilmesi halinde Gazze'de hayati önem taşıyan insani yardım sürecinin çökmenin eşiğine geleceğinin belirtildiği açıklamada, "Gazze'de halihazırda 2,2 milyon insan dramatik bir acil durum yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 86'sı akut yetersiz beslenmeden muzdarip. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 50 bin çocuğun eğitimi tehdit altındayken, Gazze'de yüz binlerce çocuğun eğitim umudu yok. On binlerce insanın sağlık hizmetleri de tehlikeye girecek." ifadesi kullanıldı.

REKLAM Ürdün'den Arap Birliğine, İsrail'in UNRWA'yı yasaklama kararına karşı acil toplanma çağrısı Ürdün, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından Arap Birliğini acil toplantıya davet etti. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Meclisi'nin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü faaliyetleri yasaklayan kararına tepki gösterildi. Arap ülkelerinin İsrail Meclisi'nden çıkan "yasa dışı tehlikeli kararlara karşı Arapların ortak tepkisini" görüşmek üzere Arap Birliğinin daimi temsilciler düzeyinde acil toplanmasının talep edildiği açıklamada, "Toplantıda, İsrail'in kabul edilemeyen geçersiz karar ve uygulamalarına karşı Arapların ortak tutumunu kararlaştıracak adımlar konuşulacak." denildi.

BM üyeleri, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırmayı öngören yasasına tepki gösterdi Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri, İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasayı kabul etmesine tepki gösterdi. REKLAM BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin açık oturum düzenlendi. Burada oturuma başkanlık yapan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BMGK'de kabul edilen kararların uygulanmamasına tepki göstererek, bunun hem BMGK'yi hem de alınan kararları anlamsızlaştırdığını dile getirdi.

"UNRWA yasasından endişe duyuyoruz" ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, "Bu odada kaç kişi bir çocuğun açlıktan öldüğünü izledi? Ben izledim." dedi Greenfield, bunun Gazze'nin kuzeyinde sıklıkla gerçekleşen bir duruma dönüştüğüne işaret etti. ABD'nin İsrail'in Cibaliya ya da başka bir yerde Filistinlileri açlığa maruz bırakmasını kabul etmediğini kaydeden Greenfield, "İsrail'in sahadaki faaliyetleri sözleriyle uyuşmalı." dedi. Greenfield, diğer taraftan "Gazze'de tahayyül edilemez acının 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından başlatıldığını" belirterek, BGMK'nin Hamas'ı eleştirmemesi ve kınamamasına tepki gösterdi.

REKLAM "İsrail Meclisinin kabul ettiği UNRWA yasasından derin endişe duyuyoruz" diyen Greenfield, bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına katıldığının bilindiğini söyledi. Greenfield, "Ancak aynı zamanda UNRWA'ya bir alternatif olmadığını da biliyoruz." ifadesini kullandı. İsrail ve BM'nin konuya ilişkin birbiriyle iletişim kurması gerektiğinin altını çizen Greenfield, UNRWA'nın yüzlerce personelinin Hamas'la alakasının olmadığını ve görevlerini yerine getirmelerine izin verilmesi gerektiğini ifade etti. "İsrail'in yükümlülüklerine aykırı" Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise İsrail'in Gazze halkına yardım ulaştırma konusunda istekli olmadığına işaret ederek, İsrail'e uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Nebenzia, "İsrail'in UNRWA'yı işgal altındaki Filistin topraklarında etkisiz kılma girişimleri, İsrail'in işgalci güç olarak yükümlülüklerine aykırı." uyarısında bulundu. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da "UNRWA ile bağları koparmak için hiçbir meşru gerekçe yok." vurgusunu yaptı. Endonezya Endonezya ve Danimarka, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını kınadı.

REKLAM Endonezya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan, Knesset'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu kararın kınandığı belirtilen açıklamada, bunun Batı Şeria ve Gazze'de faaliyetlerin aksamasına sebep olacağı kaydedildi. Açıklamada bu kararın BM Şartı'nı ihlal ettiği vurgulanarak, "Endonezya, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumu, İsrail'in eylemlerini derhal durdurmaya ve uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uymasını sağlamaya çağırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in bu kararı kınadığı ve endişeli olduğu belirtildi. Açıklamada Rasmussen'in, "UNRWA, Filistinli sivillere hayat kurtaran insani yardımların sağlanmasında merkezi bir rol oynamaktadır. İsrail insani yardımların engellenmemesini sağlamalı ve uluslararası hukuka saygı göstermelidir." ifadelerine yer verildi. REKLAM FKÖ yetkilisi Şeyh: Arap ülkeleri ve uluslararası toplum UNRWA'yı destekleyen ortak bir tutum sergilemeli Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme girişimi karşısında Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun UNRWA'yı destekleyen ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Şeyh yaptığı yazılı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i ilgili uluslararası kararları uygulamaya zorlaması gerektiğini" belirtti. FKÖ yetkilisi, "Filistinlilere yapılan katliamlara ve UNRWA'nın maruz kaldıklarına karşı sessiz kalmak, tutumlarının yalnızca açıklamalar ve kınamalarla sınırlı olmasına razı olanların alnında bir utançtır." değerlendirmesini yaptı. Şeyh, "Arap ülkeleri ve uluslararası toplum, İsrail Meclisinin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme girişimi karşısında, UNRWA'yı destekleyen ortak bir tutum sergilemeli." ifadesini kullandı.

BM kuruluşları Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail Meclisinin (Knesset), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısının onaylamasının ardından bunun hayata geçirilmesinin Gazze'de yeni bir "toplu cezalandırma" olacağını bildirdi. REKLAM Laerke, BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in bu kararının uygulanması halinde Gazze'de görülen toplu cezalandırma eylemlerine bir yenisi daha eklenecek." diyen Laerke, bu tanımlamanın adil olacağını düşündüğünü söyledi. IOM Genel Direktörü Pope, IOM'nun UNRWA'nın yerini almasının mümkün olmadığını söyledi. Pope, "IOM'nin UNRWA'nın yaptığı şeyi yapması mümkün değil. UNRWA, Gazze halkı için kesinlikle elzem. Ancak şu anda krizde olan insanlara ancak destek sağlayabiliriz." dedi. DSÖ Sözcüsü Jasarevic, Geçen yıl UNRWA tarafından yönetilen sağlık merkezlerinde temel olarak 6 milyondan fazla tıbbi danışmanlık sağlandığını da hatırlattı.

Jasarevic, "Hiçbir kuruluş, UNRWA'nın yerini dolduramaz." ifadelerini kullandı. "Karar, aniden çocukları öldürmenin yeni bir yolunun bulunduğu manasına geliyor UNICEF Sözcüsü Elder, İsrail'in bu kararının Gazze'de daha fazla çocuk kaybına yol açabileceği konusunda uyardı. REKLAM Elder, "Böyle bir karar, aniden çocukları öldürmenin yeni bir yolunun bulunduğu manasına geliyor." diye konuştu. BM Komiseri Türk, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan kararının "rahatsız edici" olduğunu belirtti Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının birçok sebeple "rahatsız edici" olduğunu bildirdi.

Türk, X'ten yaptığı paylaşımda, BM Sözleşmesi ve onun desteklediği kurumların değerinin asla unutulmaması gerektiğini belirtti. İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını yasaklayan kararının birçok sebeple "rahatsız edici" olduğunu ifade eden Türk, atılan bu adımın, UNRWA'nın yardımına bağlı olanların insan hakları üzerinde potansiyel olarak korkunç etkileri olduğunu vurguladı. İsviçre İsviçre, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasından endişe duyduğunu belirtti.

REKLAM İsviçre Dışişleri Bakanlığının, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail (Knesset) UNRWA ile işbirliğini yasaklayan iki yasa geçirdi. Bu, UNRWA'nın, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını sınırlamayı öngörüyor." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, İsviçre'nin, bu kararların insani, siyasi ve hukuki sonuçlarından endişe duyduğu kaydedildi. DSÖ, İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını yasaklayan kararının "yıkıcı sonuçları" olacağını bildirdi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail Meclisinin (Knesset) Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi.

Ghebreyesus, X'ten yaptığı paylaşımda, UNRWA'nın, Filistin halkı için yeri doldurulamaz bir kuruluş olduğunu ve son 70 yıldır bu misyonu üstlenmeye devam ettiğini kaydetti. UNRWA'nın, BM'ye üye devletler tarafından kurulduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "İsrail Parlamentosunun aldığı, UNRWA'nın milyonlarca Filistinli adına hayat kurtarıcı ve sağlık koruyucu çalışmalarını yasaklayan kararın yıkıcı sonuçları olacak. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı. REKLAM Ghebreyesus, bu kararın İsrail'in yükümlülüklerine ve sorumluluklarına aykırı olduğunu, UNRWA'ya güvenen herkesin hayatını ve sağlığını tehdit ettiğini de vurguladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi de X'ten yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki çalışmalarının devam etmesi çağrısını" desteklediğini belirtti. Grandi, böyle bir durumun yaşanması halinde milyonlarca Filistinlinin, yalnızca UNRWA'nın sunabileceği hayati önem taşıyan desteklerden mahrum kalacağının da altını çizdi. REKLAM Suudi Arabistan Suudi Arabistan, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylamasını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in UNRWA aleyhinde attığı adım, "Filistin halkına karşı işlenen etnik temizlik suçlarının bir parçası" olarak nitelendirildi. UNRWA faaliyetlerinin yasaklanmasına dair tasarının Knesset'te onaylanmasının şiddetle kınandığı açıklamada, "Filistin halkının benzeri görülmemiş insani felakete maruz kaldığı bir dönemde atılan bu karar, uluslararası hukuka karşı açıkça bir ihlaldir." ifadeleri kullanıldı. Filistin halkına karşı etnik temizlik suçlarının bir parçası olarak BM yardım kuruluşlarının hem siyasi hem de askeri hedeflere maruz kalmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu tür adımlarla aynı zamanda Filistin meselesi için kapsamlı barış için sarf edilen çabaları baltaladığına işaret edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın UNRWA'yla dayanışmasına vurgu yapıldı. REKLAM İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Filistin, İsrail'in kararının BM'ye taşınması için "siyasi adım atmaya" hazırlanıyor Filistin, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerine son verilmesine yönelik kararının ardından konuyla ilgili BM'de oturum düzenlenmesi için siyasi olarak harekete geçeceğini duyurdu. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da Filistin Devlet Başkanlığına dayandırılan habere göre, İsrail'in UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi yönündeki kararının ardından Filistin Devlet Başkanlığı, konuyu BM Güvenlik Konseyine ve diğer uluslararası kuruluşlara taşımak için Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerle beraber acilen siyasi bir adım atmaya hazırlanıyor.

Habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı, UNRWA'nın varlığının, Filistin sorununun uluslararası meşru kararlara uygun şekilde çözülmesiyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, İsrail'in daha fazla gerilime ve istikrarsızlığa yol açacak adımlarını durdurmak için ciddi adımlar atılması çağrısında bulundu. İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.