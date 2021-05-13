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Mescid'i Aksa'da yüz bin kişiyle bayram namazı!

Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti. Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti. Binlerce Filistinli, Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet'üs Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Bazı göstericiler, Filistin ve Türk bayrağı taşıdı

İSRAİL KATLİAMI! Son dakika... Mescid'i Aksa'da yüz bin kişiyle bayram namazı! - VİDEO HABER
Mescid'i Aksa'da yüz bin kişiyle bayram namazı!
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AA

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

FİLİSTİN DİRENİŞE GEÇTİ

AA'da yer alan habere göre İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

İSRAİL KATLİAM BAŞLATTI

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

69 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69 Filistinli şehit oldu, 400'den fazla kişi yaralandı.

MESCİD-İ AKSA'YA AKIN ETTİLER

Bu sabah ise yüz binden fazla Müslüman, Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti. Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.


Kılınan bayram namazından sonra çok sayıda Filistinli, Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet'üs Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Bazı göstericiler, tekbirler getirerek Filistin, kelime-i tevhid ve Türk bayrağı açıp "Özgürlük", "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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