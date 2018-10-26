SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
israil
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

İsrail'le diplomatik ilişkisi olmayan ülkeye Netanyahu'dan ziyaret!

Son dakika... İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi

26.10.2018 - 18:14 | Güncelleme: AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a bugün ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Umman Sultanlığı'na ilk defa resmi bir ziyarette bulunduğu ve Sultan Kabus Bin Said ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada Netanyahu'nun, iki ülke arasında uzun süren telefon görüşmelerinin ardından Umman Sultanı Bin Said'in daveti üzerine Körfez ülkesini ziyaret ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun 1996'dan beri ilk defa bu düzeyde bir Körfez ülkesine resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, Netanyahu'ya eşi Sara Netanyahu'nun yanı sıra, Ulusal Güvenlik Müsteşarı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Müdürü Meir Ben Shabbat, Dışişleri Bakanlığı Direktörü Yuval Rotem ile bazı üst düzey yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Netanyahu ile Bin Said'in Ortadoğu Barış Süreci'ni ele aldıkları, bölgede güven ve istikrarın sağlanması gibi birçok konuyu görüştükleri belirtildi.

Netanyahu'nun bölge ülkeleri ile ilişkileri derinleştirmek üzere yürüttüğü çabalara dikkat çekilen açıklamada, ziyaretin İsrail dış politikası açısından önemli bir adım olduğu kaydedildi.

İsrail'in hiçbir körfez ülkesi ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Bununla birlikte İsrail'in başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bazı Körfez ülkeleri ile perde arkasında iş birliği yaptığı yönünde basına sık sık haberler yansıyor. Netanyahu'nun yaptığı bu ziyaret Körfez ülkeleri ile İsrail'in açıktan kurduğu uzun zamandır ilk resmi temas olması açısından önem taşıyor.

Başbakan Netanyahu'nun Umman ziyareti, ülkeye dönüşünün ardından basına duyurulmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da geçen hafta Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

İsrail’in eski Başbakanı İzak Rabin 1994’te Umman’a ziyarette bulunmuş, dönemin Dışişleri Bakanı Şimon Peres de 1995’te Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi’yi Tel Aviv’de konuk etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    KATİL İSRAİL ALLAH BELANI VERECEK İNŞALLAH
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X