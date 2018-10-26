İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a bugün ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Umman Sultanlığı'na ilk defa resmi bir ziyarette bulunduğu ve Sultan Kabus Bin Said ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada Netanyahu'nun, iki ülke arasında uzun süren telefon görüşmelerinin ardından Umman Sultanı Bin Said'in daveti üzerine Körfez ülkesini ziyaret ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun 1996'dan beri ilk defa bu düzeyde bir Körfez ülkesine resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, Netanyahu'ya eşi Sara Netanyahu'nun yanı sıra, Ulusal Güvenlik Müsteşarı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Müdürü Meir Ben Shabbat, Dışişleri Bakanlığı Direktörü Yuval Rotem ile bazı üst düzey yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Netanyahu ile Bin Said'in Ortadoğu Barış Süreci'ni ele aldıkları, bölgede güven ve istikrarın sağlanması gibi birçok konuyu görüştükleri belirtildi.

Netanyahu'nun bölge ülkeleri ile ilişkileri derinleştirmek üzere yürüttüğü çabalara dikkat çekilen açıklamada, ziyaretin İsrail dış politikası açısından önemli bir adım olduğu kaydedildi.

İsrail'in hiçbir körfez ülkesi ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Bununla birlikte İsrail'in başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bazı Körfez ülkeleri ile perde arkasında iş birliği yaptığı yönünde basına sık sık haberler yansıyor. Netanyahu'nun yaptığı bu ziyaret Körfez ülkeleri ile İsrail'in açıktan kurduğu uzun zamandır ilk resmi temas olması açısından önem taşıyor.

Başbakan Netanyahu'nun Umman ziyareti, ülkeye dönüşünün ardından basına duyurulmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da geçen hafta Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

İsrail’in eski Başbakanı İzak Rabin 1994’te Umman’a ziyarette bulunmuş, dönemin Dışişleri Bakanı Şimon Peres de 1995’te Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi’yi Tel Aviv’de konuk etmişti.

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