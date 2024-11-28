İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 bölgeden çekildi

Batı Şeria'da bulunan Faria Mülteci Kampı'ndaki yerel aktivistlerden Halid Mansur, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, aralarında sokaklar, elektrik ve telefon hatları, su şebekeleri ve kanalizasyonun da bulunduğu yüzlerce metrelik altyapıyı tahrip ettikten sonra araçlarını kamptan çektiğini söyledi.

Tahribatın ağırlıklı olarak ağır buldozerlerle kampın iki girişini hedef aldığını, dolayısıyla bu girişlerin artık araçların kullanımına uygun olmadığını belirten Mansur, evlere baskın yapıldığını, içindekilerin tahrip edildiğini, evlerin çatılarına çıkıldığını, orduya ait insansız hava aracının (İHA) ateş açması üzerine şarapnel parçaları isabet eden bir kişinin yaralandığını belirtti.

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BASKIN SIRASINDA 4 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Tubas şehrindeki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Kemal Beni Avde, ailelerinin evlerine yapılan baskında aralarında iki eski mahkumun da bulunduğu dört gencin gözaltına alındığını dile getirdi.

Beni Avde, İsrail güçlerinin, Tubas baskınında çok sayıda vatandaşın evine girerek şehirden çekildiğini ve gün boyunca üç kez yeniden baskın düzenlediğini ifade etti.