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        Haberler Dünya İsrail ordusu, karadan saldırı başlattığı Lübnan'da 7 askerinin daha öldüğünü açıkladı | Dış Haberler

        İsrail ordusu, karadan saldırı başlattığı Lübnan'da 7 askerinin daha öldüğünü açıkladı

        İsrail ordusu, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da ikisi yüzbaşı olmak üzere 7 askerinin daha öldüğünü, 7 askerinin de ağır yaralandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:34 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:34
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        İsrail resmen duyurdu: 7 asker öldü
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        Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde yaşanan çatışmada 5 askerin öldüğü, birisi subay olmak üzere 5 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

        Yine Lübnan'ın güneyindeki iki ayrı olayda 2 askerin öldüğü, 2'sinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.

        Ölen askerlerden ikisinin yüzbaşı rütbesinde olduğu kaydedildi.

        Bu olaylarla birlikte İsrail işgalinin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 8'e yükseldi.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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