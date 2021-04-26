İsrail polisi geri adım attı, Şam Kapısı'ndaki barikatlar kaldırıldı 0:00 / 0:00

AA

Eski Şehir'de bulunan Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılındığı sırada çok sayıda Filistinli, Şam Kapısı önünde toplandı.

Filistinli gençler, Şam Kapısı önündeki oturma alanlarına kurulan ve kentte gerginliğine neden olan barikatları kaldırdı, İsrail polisi ise önceki günlerin aksine Filistinlilere müdahale etmedi. AA'nın haberine göre; barikatların kaldırılmasının ardından Filistinliler, Şam Kapısı önünde sloganlar atarak kutlama yaptı, bazı Filistinliler namaz kıldı.

Filistinlilerin kutlamalarda Filistin bayrakları açması üzerine İsrail polisi, bayrakları zorla toplayarak alandakileri Şam Kapısı'ndan uzaklaştırdı.