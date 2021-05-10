İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarına tepki! 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da Filistin halkına müdahalesine tepki gösterdi.

Kalın, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur." dedi.

Kalın, aynı zamanda mesajını İngilizce de paylaştı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 10, 2021

"ZULÜM DÜZENİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında İslam dünyasına ve insanlığa çağrıda bulundu.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 10, 2021

Altun, "İslam dünyasına sesleniyoruz: İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir! Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir! Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz!" dedi.

"İSRAİL DERHAL DURDURULMALIDIR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır! Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) May 10, 2021

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Filistinlilere dönük şiddetinin arttığını belirterek, "Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir." ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 10, 2021

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mescid-i Aksa’yı işgalden ve Kudüs'ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar. Bu saatten sonra “taraflara itidal tavsiye ediyoruz” şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka birşey değildir." dedi.

Tarafsız davrananların zalime destek verdiğini belirten Çelik, "Taraflara itidal tavsiye ediyoruz" diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar. ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN MASUM İNSANLARA KARŞI ŞİDDETİ BİTMİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki masum insanlara karşı şiddetinin bitmediğini vurguladı.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 10, 2021

Bakan Çavuşoğlu, "Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!" dedi.