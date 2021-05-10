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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarına tepki! - Haberler
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İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarına tepki!

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere saldırılarına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki gösterdi. Kalın, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor." dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından İslam dünyasına ve tüm insanlığa çağrıda bulundu.

SON DAKİKA: İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarına tepki! - Haberler
İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarına tepki!
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da Filistin halkına müdahalesine tepki gösterdi.

Kalın, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir.
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur." dedi.

Kalın, aynı zamanda mesajını İngilizce de paylaştı.

"ZULÜM DÜZENİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında İslam dünyasına ve insanlığa çağrıda bulundu.

Altun, "İslam dünyasına sesleniyoruz: İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir! Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir! Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz!" dedi.

"İSRAİL DERHAL DURDURULMALIDIR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır! Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Filistinlilere dönük şiddetinin arttığını belirterek, "Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mescid-i Aksa’yı işgalden ve Kudüs'ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar. Bu saatten sonra “taraflara itidal tavsiye ediyoruz” şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka birşey değildir." dedi.

Tarafsız davrananların zalime destek verdiğini belirten Çelik, "Taraflara itidal tavsiye ediyoruz" diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar. ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN MASUM İNSANLARA KARŞI ŞİDDETİ BİTMİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki masum insanlara karşı şiddetinin bitmediğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!" dedi.

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