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        Haberler Dünya Ortadoğu "İsrail, Suriye'nin Lazkiye kentini vurdu" iddiası | Dış Haberler

        "İsrail, Suriye'nin Lazkiye kentini vurdu" iddiası

        İsrail'in Suriye'nin liman kenti Lazkiye'ye saldırı düzenlediği belirtildi. Suriye'deki Esad rejimi kaynakları, saldırının ardından hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların meydana geldiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 06:44 Güncelleme: 17.10.2024 - 06:44
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        "İsrail, Suriye'nin Lazkiye kentini vurdu" iddiası
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        Suriye'deki Esad rejimi, İsrail'in Lazkiye iline saldırı düzenlediğini öne sürdü. Rejimin haber ajansı SANA'daki haberde, "Lazkiye semalarında patlamalar duyuldu. Hava savunma sistemleri düşman hedeflere karşılık veriyor." ifadeleri kullanıldı.

        Haberde ayrıca saldırı yerinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı belirtildi. Rejime yakın sosyal medya hesaplarında ise Lazkiye'nin doğu girişinde bir askeri karargaha düzenlenen saldırı sonucunda onlarca patlama meydana geldiği kaydedildi.

        Esad rejimi ordusunun bulunduğu Lazkiye'nin doğu girişindeki Yahudiyye bölgesinde Hizbullah'ın da varlık gösterdiği biliniyor.

        AA'nın haberine göre; söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Suriye
        #Lazkiye
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