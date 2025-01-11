İsrail Suriye'ye gizli operasyon düzenlemiş

İsrail Eylül 2024'te Suriye'deki yer altı füze üretim merkezine gizli operasyon düzenlemiş İsrail, Eylül 2024'te Suriye'de bulunan ve İran tarafından finanse edildiğini iddia ettiği bir yer altı füze üretim merkezine özel operasyon düzenledi. Geçtiğimiz pazar gününe kadar detaylarının açıklanmasına izin verilmeyen operasyon ile Esad Yönetimine ait füze üretim merkezi imha edildi.

Habertürk Giriş: 11.01.2025 - 21:44 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:44 facebook

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