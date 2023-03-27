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İsrail’deki “yargı reformu” krizi yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

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  • İsrail’deki “yargı reformu” krizi yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü

    Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

     

     
  • İsrail’deki “yargı reformu” krizi yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü

    Hükümet karşıtı protestocular, Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağının mesajını veren Başbakan Netanyahu'ya tepki olarak başta Tel Aviv ve Batı Kudüs olmak üzere ülke genelinde meydanlara indi.

     

     
  • İsrail’deki “yargı reformu” krizi yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü

    İsrail’in Kanal 12 televizyonu, ülke genelinde 600 binden fazla İsraillinin gösterilere katıldığının tahmin edildiğini aktardı.

     

     
  • İsrail’deki “yargı reformu” krizi yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü

    Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya ülkedeki lakabıyla seslenerek, “Bibi istifa et” sloganları attı.

     

     
  • İsrail’deki “yargı reformu” krizi yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü

    Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutunun önünde toplanan yüzlerce kişi polis barikatlarını aşmaya çalışırken, polisle protestocular arasında arbede yaşandı. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı.

     

     
  • İsrail’deki “yargı reformu” krizi yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü

    ÜNİVERSİTELERDEN SÜRESİZ GREV KARARI

    İsrail üniversiteleri de yargı düzenlemesine karşı süresiz greve gitme kararı aldı. Üniversitelerin rektör ve yönetimleri, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, hükümetin yargı düzenlemesini protesto etmek için bugünden itibaren tüm derslerin ve bilimsel araştırmaların durdurulmasını kapsayacak şekilde süresiz grev ilan ettiklerini duyurdu.
  • İsrail’deki “yargı reformu” krizi yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü

    İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı. Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim." demişti. Gollant'ın görevden alınması tepkilere sebep oldu.

      
  • İsrail’deki “yargı reformu” krizi yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü

    NETANYAHU HÜKÜMETİNİN TARTIŞMALI YARGI REFORMU

    Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu. Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

     

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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