Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsraili'n 393 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 314e çıktı | Dış Haberler

        İsraili'n 393 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 314e çıktı

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 43 bin 314'e yükseldi. Öte yandan İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.11.2024 - 23:09 Güncelleme: 02.11.2024 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de can kaybı 43 bin 314'e çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 393 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

        İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 55 kişinin hayatını kaybettiği, 192 kişinin yaralandığı belirtildi.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 314'e, yaralı sayısının da 102 bin 19'a yükseldiği kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

        İSRAL ORDUSU 2 ASKERİN DAHA ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

        REKLAM

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü, 1 subayın da ağır yaralandığını bildirdi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Givati Tugayından Yair Hanania (22) ve Itai Parizat (20) isimli askerlerin Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

        Aynı bölgedeki çatışmalarda 1 subayın da ağır yaralandığı ifade edildi.

        Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780'e yükseldi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli öldü, 102 bin 19 Filistinli yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ceset olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        #israil ordusu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Boğazın Paşa'sı!
        Boğazın Paşa'sı!
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları