İsrailli 600 eski yetkiliden Trump'a çağrı

EPA İsrailli rehinelerin aileleri hükümetin rehinelerin serbest bırakılmasına öncelik vermesini talep ediyor

Yetkililer, "Hamas'ın artık İsrail için stratejik bir tehdit oluşturmadığına dair profesyonel kanaatimiz var" dedi.

"İsraillilerin büyük çoğunluğu nezdindeki güvenilirliğiniz, Başbakan [Binyamin] Netanyahu ve hükümetini doğru yöne sevk etme kabiliyetinizi arttırıyor: Savaşı bitirin, rehineleri geri verin, acıları durdurun" diye yazdılar.

Bu çağrılar, Hamas ile dolaylı ateşkes görüşmelerinin durduğu ve Netanyahu'nun Gazze'deki askeri operasyonları genişletmek için bastırdığı haberlerinin yayıldığı bir ortamda geldi.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in güneyine düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin öldüğü, 251 kişinin de rehin alındığı saldırının ardından Gazze'de on binlerce ölümle sonuçlanan bir savaş başlattı.

Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığı, İsrail'in o tarihten bu yana Gazze'de yürüttüğü askeri harekât sonucunda 60.000'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor.

4 Ağustos günü bakanlık Gazze'de son bir günde en az 94 kişinin öldüğünü, bunlar arasında İsrail saldırılarında ölen onlarca kişinin de bulunduğunu bildirdi.

En az 24 kişinin de gıda yardımı ararken öldürüldüğü belirtildi. Bu tür haberler son aylarda arttı. Ancak İsrail BBC de dahil olmak üzere yabancı gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin vermediği için sayları bağımsız olarak doğrulamak zor.

REKLAM

İsrail'in Gazze'ye girişlere getirdiği ağır kısıtlamalar nedeniyle bölgede kitlesel kıtlık da yaşanıyor. Bakanlık, savaşın başlamasından bu yana 93'ü çocuk olmak üzere 180 kişinin yetersiz beslenmeden öldüğünü açıkladı.

BM destekli kuruluşlar Gazze'de "en kötü senaryo olan kıtlığın yaşanmakta olduğunu" belirtiyor.

Üst düzey eski İsrailli yetkililerin Trump'a çağrısı, bir deri bir kemik kalmış iki İsrailli rehinenin görüntülerinin Hamas ve İslami Cihad militanları tarafından yayınlanmasının ardından geldi.