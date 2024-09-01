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        Haberler Dünya İsrailliler, Gazze'de anlaşma ve Netanyahu hükümetin istifası talebiyle gösterilerini sürdürdü | Dış Haberler

        İsrailliler, Gazze'de anlaşma ve Netanyahu hükümetin istifası talebiyle gösterilerini sürdürdü

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail'de başlayan Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Netanyahu hükümetinin istifası için düzenlenen protestolar bu hafta da devam etti. On binlerce kişinin katıldığı protestolarda göstericiler, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim taleplerini yineledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 09:34 Güncelleme: 01.09.2024 - 09:34
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        İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle düzenledikleri, ancak seslerini duyuramadıkları gösterilerine bu hafta da devam etti.

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        Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü protesto düzenleniyor.

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        Bu hafta da İsrail genelinde on binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için isteksiz siyasi iradeyi eleştirdi, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim taleplerini yineledi.

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        Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.

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        İsrail hükümetini ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçlayan esir aileleri, yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası için anlaşmanın temmuzda hazır olduğunu ancak Netanyahu'nun eklediği yeni maddelerle süreci sabote ettiğini belirtti.

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        Özellikle, Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği "İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda hakimiyetini sürdürmesi"ne ilişkin maddeye işaret eden İsrailli esir yakınları, İsrail'in kaderinin artık bu koridora bağlı olduğunu, Netanyahu'nun bunu "anlaşmayı tıkamak" için kullandığını kaydetti.

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        İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

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        Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

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        İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

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        Öte yandan, İsrail, müzakerelere varan süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #Gazz
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