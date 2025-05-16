SARAÇHANE’DE BULUŞALIM

İstanbulluların evi Saraçhane, 18 ve 19 Mayıs’ta renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. İBB Orkestra’nın “Genç Sahne” etkinliği kapsamında, başvurularla belirlenen 24 lise ve üniversiteli müzik grubu alanlarda sahne alacak. Genç gruplar, 18-19 Mayıs Saraçhane Parkı (16.00-18.00) ve 24-25 Mayıs’ta Maçka Demokrasi Parkı (18.00-22.00) ve Caddebostan Sahili’nde (18.00-22.00) konser verecek.

18-19 Mayıs tarihlerinde İBB Saraçhane Parkı’ndaki gençlik buluşmalarında, İBB’nin gençler için sağladığı alanlara dair atölye ve bilgilendirme çadırları, Gençlerin İstanbul için hayallerini yansıttığı interaktif grafiti alanı olan “Duvar-sız”, Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Çocuk, Gençlik Spor Müdürlüğü ile gençlere yönelik etkinlikler, ⁠Sportif Değerlendirme Müdürlüğü tarafından masa tenisi, mini basket alanı, cross fit parkur, dijital oyun alanları, sokak performansları ve stand-up gösterileri yer alacak.

Karnaval alanı dönüşecek Saraçhane’de AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ, BELTUR AŞ, BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ, HAMİDİYE AŞ, İSPER AŞ, İSTAÇ AŞ, İSTTELKOM AŞ, KÜLTÜR AŞ ve SPOR İSTANBUL AŞ standlar kurarak aktivite alanları oluşturacak.

SAHNEDE GENÇLER VAR

İBB Şehir Tiyatroları’nın geleneksel olarak düzenlediği “Genç Günler”in bu yıl 39. kez yapılıyor. “Genç Günler”e toplam 54 üniversite konuk oluyor. 20 konservatuvar, 28 tiyatro kulübü, Şehir Tiyatroları iç yapımlarından 5 genç tiyatro toplam 87 seans tiyatro oyunu sergileyecek.

39. Genç Günler kapsamında, Türk tiyatrosunun ilk kez Avrupa’ya açılmasını sağlamış, usta tiyatrocular yetiştirmiş, ülkemizin ilk üniversite tiyatrosunun hikayesini ve Türkiye üzerindeki etkilerini anlatan “Gençlik Tiyatrosu” belgeseli, 17 Mayıs Cumartesi akşamı saat 19.00’da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde gösterilecek.