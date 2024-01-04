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        Haberler Gündem Hava Durumu İSTANBUL'A KAR GELİYOR | AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak ve kar geliyor mu, İstanbul için kar alarmı - Güncel haberler

        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!

        AKOM, İstanbul'un, 8 Ocak pazartesiden itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini, sıcaklıkların 5-8 derece düşeceğini ve karla karışık yağmur ve kar beklendiği bilgisini paylaştı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:44
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        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
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        Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunda, 8 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Sibirya bölgesinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının 5-8 derece birden azalması, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

        SICAKLIK 1-3 DERECELERDE OLACAK

        İstanbul'da, hava sıcaklıklarının 8 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, 9-15 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derecenin altında seyredeceği bilgisi paylaşıldı.

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        #istanbul kar
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