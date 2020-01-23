İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabı Meteoroloji'nin paylaştığı son verilerde yer alıyor. Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve İBB geçtiğimiz günlerde Perşembe ve Cuma günleri İstanbul için kar yağışı ve buzlanma uyarısı yapmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul hava durumu tahminleri haberimizde.
İSTANBUL'A KAR BUGÜN YAĞACAK MI?
Meteoroloji'nin verilerine göre bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 5 - 8 derece arasında değişecek. Saat 15.00'e kadar yer yer yağışın etkili olacağı İstanbul'da şu an için kar yağışı görünmüyor.
|Saat
|Beklenen Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Hissedilen Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar Yönü
|Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)
|Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
|PERŞEMBE09.00 - 12.00
|7
|7
|66
|29
|46
|PERŞEMBE12.00 - 15.00
|8
|8
|63
|30
|52
|PERŞEMBE15.00 - 18.00
|6
|6
|60
|20
|51
|PERŞEMBE18.00 - 21.00
|6
|6
|58
|12
|32
|PERŞEMBE21.00 - 24.00
|5
|5
|56
|12
|21
İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|23 Ocak Perşembe
|2
|8
|58
|88
|30
|-3
|18,6
|3,8
|9,2
|24 Ocak Cuma
|2
|8
|54
|82
|13
|-3,4
|17,1
|4,3
|9,1
|25 Ocak Cumartesi
|4
|10
|64
|76
|25
|-4
|17,2
|4,4
|9,1
|26 Ocak Pazar
|8
|12
|68
|83
|18
|-3,6
|17,3
|3,9
|9,3
|27 Ocak Pazartesi
|8
|12
|69
|95
|17
|-5,7
|18,4
|4
|9,5
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