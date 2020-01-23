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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 23 Ocak 2020 Perşembe İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar yağmasını bekleyenlerin gözü kulağı Meteoroloji'den gelecek haberde. Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve İBB geçtiğimiz günlerde Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da kar yağışı ve buzlanmanın olabileceğiyle ilgili bilgilendirme yapmış, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istemişlerdi. İşte 23 Ocak Perşembe İstanbul hava durumu verileri

istanbul kar

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabı Meteoroloji'nin paylaştığı son verilerde yer alıyor. Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve İBB geçtiğimiz günlerde Perşembe ve Cuma günleri İstanbul için kar yağışı ve buzlanma uyarısı yapmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul hava durumu tahminleri haberimizde.

 

İSTANBUL'A KAR BUGÜN YAĞACAK MI? 

Meteoroloji'nin verilerine göre bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 5 - 8 derece arasında değişecek. Saat 15.00'e kadar yer yer yağışın etkili olacağı İstanbul'da şu an için kar yağışı görünmüyor.

SaatBeklenen HadiseSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar YönüOrt. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE09.00 - 12.0077662946
PERŞEMBE12.00 - 15.0088633052
PERŞEMBE15.00 - 18.0066602051
PERŞEMBE18.00 - 21.0066581232
PERŞEMBE21.00 - 24.0055561221

İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
23 Ocak Perşembe28588830-318,63,89,2
24 Ocak Cuma28548213-3,417,14,39,1
25 Ocak Cumartesi410647625-417,24,49,1
26 Ocak Pazar812688318-3,617,33,99,3
27 Ocak Pazartesi812699517-5,718,449,5

 

 

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