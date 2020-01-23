İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabı Meteoroloji'nin paylaştığı son verilerde yer alıyor. Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve İBB geçtiğimiz günlerde Perşembe ve Cuma günleri İstanbul için kar yağışı ve buzlanma uyarısı yapmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul hava durumu tahminleri haberimizde.

İSTANBUL'A KAR BUGÜN YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin verilerine göre bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 5 - 8 derece arasında değişecek. Saat 15.00'e kadar yer yer yağışın etkili olacağı İstanbul'da şu an için kar yağışı görünmüyor.

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) PERŞEMBE 09.00 - 12.00 7 7 66 29 46 PERŞEMBE 12.00 - 15.00 8 8 63 30 52 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 6 6 60 20 51 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 6 6 58 12 32 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 5 5 56 12 21

İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ