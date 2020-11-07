Kasım ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren İstanbullular İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük detaylı hava durumu
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ülke geneli için 5 günlük hava tahminlerini düzenli olarak vatandaşlarla paylaşıyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün içinde kar yağmayacak. 8-12 Kasım arasında sıcaklıkların düşmesi beklenen İstanbul için henüz bir kar yağışı görülmüyor.
İSTANBUL 7 KASIM HAVA DURUMU
ANLIK DURUM (07 Kasım - 13.50)
13
Çok Bulutlu
Yağış
H
Nem
90
Rüzgar
11
A. Basınç
1025,8
D.İ.Basınç
1030,1
|Saat
|Beklenen Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Hissedilen Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar Yönü
|Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)
|Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
|CUMARTESİ12.00 - 15.00
|16
|16
|73
|22
|38
|CUMARTESİ15.00 - 18.00
|15
|15
|78
|22
|40
|CUMARTESİ18.00 - 21.00
|15
|15
|85
|20
|37
|CUMARTESİ21.00 - 24.00
|14
|14
|87
|16
|32
|PAZAR24.00 - 03.00
|13
|13
|84
|14
|26
|PAZAR03.00 - 06.00
|12
|12
|86
|18
|29
|PAZAR06.00 - 09.00
|15
|15
|85
|21
|34
|PAZAR09.00 - 12.00
|17
|17
|72
|29
|47
|PAZAR12.00 - 15.00
|18
|18
|65
|28
|47
|PAZAR15.00 - 18.00
|17
|17
|74
|20
|45
|PAZAR18.00 - 21.00
|16
|16
|79
|20
|31
|PAZAR21.00 - 24.00
|14
|14
|84
|17
|32
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|08 Kasım Pazar
|12
|18
|65
|86
|28
|2
|26,5
|10,2
|15,9
|09 Kasım Pazartesi
|12
|19
|63
|85
|24
|1,6
|25,1
|10
|16,4
|10 Kasım Salı
|13
|17
|68
|85
|27
|1,7
|24,8
|10,2
|15,8
|11 Kasım Çarşamba
|13
|18
|69
|85
|24
|1,8
|24,2
|9,6
|15,5
|12 Kasım Perşembe
|12
|17
|58
|88
|19
|0,7
|23,7
|9,3
|15,3
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