İstanbul'a kar ne zaman yağacak! Meteoroloji son dakika açıkladı

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbullular tarafından en sık merak edilen sorulardan biri oldu. İstanbul'da birkaç gündür etkisi altına alan yoğun sis ve soğuk havanın ardından kar yağışı da bekleniyor. Meteoroloji ise, konuyla ilgili açıklama geldi ve İstanbul için tarih verildi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? 2019

Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt verdi. Marmaraya'ya Ege'ye Karadeniz'e yağış geliyor. Cumartesi günü ve Pazar Marmara'da kar yağışı olacağı ön görülüyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla’nın güney kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 17

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu 13

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinde yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 12