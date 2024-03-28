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        Haberler Gündem İstanbul Belediye Başkan adayları kimler? 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları listesinde kimler var? Yerel seçim başkan adayları hangi partiden?

        İstanbul Belediye Başkan adayları kimler? 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları hangi partiden?

        Türkiye 31 Mart'ta yerel yönetimleri belirleyecek olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları listesi belli oldu. Yerel seçim öncesi büyükşehirlerdeki belediye başkan adaylarının hangi partiden aday olduğu açıklandı. Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş, AK Parti adayı Turgut Altınok yerel seçimlerde aday olacak. 11 milyon 314 bin 516 kişinin sandığa gideceği İstanbul'da Belediye Başkan adayları kimler? 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları listesinde kimler var, Yerel seçim başkan adayları hangi partiden?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:32
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        İstanbul Belediye Başkan adayları tam listesi araştırılıyor. Metropol şehir İstanbul’da Belediye Başkan adaylarının hangi partiden aday olduğu açıklandı. İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte bu yıl 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek. Bu seçimlerde, yurt içindeki sandıkların 33 bin 228'i de İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek. Peki İstanbul Belediye Başkan adayları kimler? 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları hangi partiden?

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        İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

        İstanbul Belediye Başkan adayları listesi haberimizde yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve diğer partiler belediye seçimlerinde yer alacak İstanbul ilçe ve Büyükşehir Başkan adaylarını açıkladı.

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        İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

        ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MURAT KURUM

        İYİ PARTİ: MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU

        MEMLEKET PARTİSİ: EMRE BERK HACIGÜZELLER

        ANAVATAN PARTİSİ: UMUT ÇINAR

        DEMOKRATİK SOL PARTİ: NESİM PAKIR

        YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET ALTINÖZ

        HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

        TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ORHAN GÖKDEMİR

        ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: OSMAN TEKİN

        ZAFER PARTİSİ: AZMİ KARAMAHMUTOĞLU

        TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ZİYA İNCEDERE

        BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: CİHAN ERDOĞANYILMAZ

        YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: BURHANETTİN AKTÜRK

        CUMHURİYET HALK PARTİSİ: EKREM İMAMOĞLU

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        HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MUSTAFA AYTAŞ

        OCAK PARTİSİ: OSMAN ÇELİK

        ADALET BİRLİK PARTİSİ: MUHARREM MUTLU

        MİLLET PARTİSİ: HASAN HÜSNÜ GÜNER

        MİLLİ YOL PARTİSİ: HÜSEYİN IŞIK

        DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: İDRİS ŞAHİN

        SAADET PARTİSİ: BİROL AYDIN

        VATAN PARTİSİ: İBRAHİM OKAN ÖZKA

        BAĞIMSIZ: VEDAT TAYLAN YILDIZ

        BAĞIMSIZ: YÜKSEL ÖZDEN

        BAĞIMSIZ: ADEM BAYRAKTAR

        BAĞIMSIZ: MEMET ALİ AYDOĞMUŞ

        BAĞIMSIZ: BURAK EMRE ÇETİN

        BAĞIMSIZ: MİRHAT TEKİN BRUSK

        BAĞIMSIZ: AHMET SOYTÜRK

        BAĞIMSIZ: ORHAN ÇEBİ

        BAĞIMSIZ: MERVE KARATAŞ

        BAĞIMSIZ: GÜVEN AKICI

        BAĞIMSIZ: AHMET BİRİKMEN

        BAĞIMSIZ: YAŞAR POLAT

        BAĞIMSIZ: HABİP AKSU

        BAĞIMSIZ: İSHAK AKBAY

        BAĞIMSIZ: HÜLYA KAVUZLU KARAMAN

        BAĞIMSIZ: VEDAT ÖZTÜRK

        BAĞIMSIZ: GALİP MENTEŞE

        BAĞIMSIZ: CEMAL TARANCI

        BAĞIMSIZ: POLAT ERDOĞAN

        BAĞIMSIZ: FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU

        BAĞIMSIZ: HÜSEYİN DURMAZ

        BAĞIMSIZ: SENA ELEST AKINCI

        BAĞIMSIZ: UĞUR ETLİK

        BAĞIMSIZ: ATAKAN BOZYAYLA

        BAĞIMSIZ: BİLEN AKPINAR

        BAĞIMSIZ: ÖMER KARVAN

        BAĞIMSIZ: ABDULLAH ARLİ

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        İSTANBUL'DA SEÇMEN SAYISI 36 BİN 455 KİŞİ AZALDI

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişinin sandık başına gideceği İstanbul'daki seçmen sayısı, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne göre 36 bin 455 kişi düştü.

        Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 24 gün kaldı.

        İstanbul İl Seçim Kurulunda sandık kurulu başkanları ve üyelerin belirlenmesi, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar hız kazandı.

        İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte bu yıl 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.

        Bu seçimlerde, yurt içindeki sandıkların 33 bin 228'i de İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek.

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        Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullandığı İstanbul'da, bu seçimlerdeki seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı.

        En az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi sandığa gidecek

        İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek. Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar'da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak.

        Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İl Seçim Kuruluna geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek.

        İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ile İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de kurul üyeliklerine devam edecek.

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        İstanbul'un 8 seçmenli mahallesi

        Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle oldu.

        Gündüz ziyaretçisi yoğun olan, genellikle iş yerlerinin bulunduğu mahalle gece sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi'nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.

        İstanbul'daki ilçelerin seçmen ve sandık sayıları ise şöyle:

        İlçeler Seçmen sayısı Sandık sayısı İlçe seçim kurulu sayıları

        1-Adalar 13 bin 682 42 1

        2-Arnavutköy 225 bin 240 670 1

        3-Ataşehir 314 bin 652 919 2

        4-Avcılar 302 bin 286 877 2

        5-Bağcılar 511 bin 524 1483 4

        6-Bahçelievler 420 bin 18 1223 3

        7-Bakırköy 167 bin 960 498 1

        8-Başakşehir 324 bin 937 951 2

        9-Bayrampaşa 199 bin 743 587 2

        10-Beşiktaş 132 bin 536 399 1

        11-Beykoz 186 bin 911 564 1

        12-Beylikdüzü 274 bin 115 801 2

        13-Beyoğlu 165 bin 518 498 2

        14-Büyükçekmece 198 bin 947 588 1

        15-Çatalca 62 bin 666 197 1

        16-Çekmeköy 213 bin 259 629 1

        17-Esenler 308 bin 902 901 2

        18-Esenyurt 642 bin 455 1869 4

        19-Eyüpsultan 309 bin 535 913 2

        20-Fatih 262 bin 108 792 3

        21-Gaziosmanpaşa 353 bin 813 1030 3

        22-Güngören 194 bin 56 563 2

        23-Kadıköy 385 bin 32 1134 3

        24-Kağıthane 329 bin 356 961 2

        25-Kartal 365 bin 152 1072 2

        26-Küçükçekmece 568 bin 584 1663 3

        27-Maltepe 395 bin 769 1163 3

        28-Pendik 545 bin 549 1591 3

        29-Sancaktepe 344 bin 529 1003 2

        30-Sarıyer 259 bin 165 774 2

        31-Silivri 149 bin 568 452 1

        32-Sultanbeyli 246 bin 458 718 2

        33-Sultangazi 374 bin 689 1094 2

        34-Şile 37 bin 354 131 1

        35-Şişli 201 bin 665 596 2

        36-Tuzla 208 bin 680 606 1

        37-Ümraniye 529 bin 842 1545 3

        38-Üsküdar 401 bin 184 1183 3

        39-Zeytinburnu 187 bin 77 548 2

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