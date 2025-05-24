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        Haberler Gündem İstanbul Boğazı'nda vapurdan düşen 10 yaşındaki kız kurtarıldı; o anlar kamerada

        İstanbul Boğazı'nda vapurdan düşen 10 yaşındaki kız kurtarıldı; o anlar kamerada

        İstanbul Boğazı'nda yüreklerin ağza geldiği anlar! Vapurdan bir anda denize düşen 10 yaşındaki kız, özel tekne kaptanı ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 21:02 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:08
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        Denize düşen çocuk kurtarıldı
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        İstanbul Boğazı’nda vapurdan denize düşen 10 yaşındaki kız, özel tekne kaptanı ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

        İstanbul Boğazı’nda küçük bir çocuğun boğulma tehlikesi yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Beşiktaş’ta, iskeleden yeni ayrılan vapurdan 10 yaşındaki bir kızın denize düşmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Bu sırada denizde bulunan iş insanı Sebahattin Seven’e ait özel teknenin kaptanı olaya müdahale ederek çocuğa can simidi attı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından küçük kızı denizden kısa sürede çıkardı.

        İlk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye sevk edildi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #istanbul boğazı
        #Sahil güvenlik
        #haberler
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