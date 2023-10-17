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        Haberler Gündem İstanbul Boğazı'nda yaşanan en büyük gemi kazası: Independenta tanker patlaması ne zaman ve neden oldu?

        İstanbul Boğazı'nda yaşanan en büyük gemi kazası: Independenta tanker patlaması

        İstanbul Boğazı'nda 15 Kasım 1979 yılında gerçekleşen Independenta tanker patlaması meydana gelen büyük kazalardan birisidir. Rumen bandralı Independenta tankeri, Libya'dan aldığı tam 96 bin ton ham petrolü Romanya'nın Köstence Limanı'na götürürken, Karadeniz yönünden gelen Yunan bandralı Evirali isimli kuru yük gemisi ile çarpıştı. Çarpışma sonucu alev alan tanker tam 27 gün boyunca söndürülemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:34
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        İSTANBUL BOĞAZI'NDA YAŞANAN EN KORKUNÇ KAZA

        İstanbul Boğazı'nın Haydarpaşa açıklarında 15 Kasım 1979'da 96 bin ton ham petrol taşıyan Independenta isimli Romanya bandralı tanker, Karadeniz yönünden gelen Yunan gemisi Evriali ile çarpıştı. Trajik olay İstanbul Boğazı'nın gördüğü en korkunç kazalardan birisi olarak kayıtlara geçti.

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        YANGIN 1 AY BOYUNCA SÖNDÜRÜLEMEDİ

        Çarpışmanın etkisiyle alev alan Independenta gökyüzünü kızıla çevirdi. Tankerde yer alan 43 mürettebat olay sırasında hayatını kaybetti. Yunan gemisinde ise 7 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın etkisiyle sahil şeridine yakın olan binaların pencereleri kırıldı.

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        CANLILAR HAYATINI KAYBETTİ VE EKOSİSTEM CİDDİ ZARAR GÖRDÜ

        Libya'dan getirilen 96 bin tonluk ham petrol İstanbul Boğazı'na döküldü. Binlerce canlı hayatını kaybetti ve ekosistem ciddi zarar gördü. Patlamadan birkaç hafta sonra aralık ayının başında tankerde meydana gelen ikinci bir patlama öncekilerden daha yıkıcı bir etki gösterdi. Yangının söndürülmesi 1 ay sürdü.

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        TANKERİN KALDIRILMASI TAM 8 YIL SÜRDÜ

        Tankerden sızan petrolün daha geniş alanlara yayılmasını engellemek için ABD'den 1 kilometre uzunluğunda özel bariyerler getirildi. Enkazın kaldırılması ise tam 8 yıl sürdü. Facia nedeniyle İstanbul Boğaz'ında yaşayan canlıların yüzde 96'sı kirlilikten hayatını kaybetti.

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        GEMİLER KILAVUZSUZ SEYİR EDERKEN ÇARPIŞTI

        Dünyada büyük yankı uyandıran Independenta tanker kazasının maddi açıdan hasarı 40 milyar lira olarak hesaplandı. Dönemin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Çakır kazaya dair şu sözleri söyledi

        "Evriali adlı Yunan bandıralı şilep, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde kılavuz kaptan olarak Boğaz'ı emniyetle geçmiş ve Boğaz'ın Marmara çıkışı olan Harem önlerinde kılavuz kaptan istenen görevi bitirerek şilepten ayrılmıştır.

        "Independenta adlı Romen tankeri ise Karadeniz'e geçmek üzere Marmara'dan Boğaz girişine yaklaşırken kılavuz kaptan talep etmiş ancak kılavuz kaptan daha gemiye her iki gemi de kılavuzsuz seyir halinde bulundukları sırada çarpışma olayı meydana gelmiştir."

        1979 yılında Kemal Sunal'ın çekimleri devam eden Korkusuz Korkak filminde kazaya ait görüntüler yer alır.

        Kaynak: BBC, ResearchGate

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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