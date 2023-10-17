Tankerden sızan petrolün daha geniş alanlara yayılmasını engellemek için ABD'den 1 kilometre uzunluğunda özel bariyerler getirildi. Enkazın kaldırılması ise tam 8 yıl sürdü. Facia nedeniyle İstanbul Boğaz'ında yaşayan canlıların yüzde 96'sı kirlilikten hayatını kaybetti.

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GEMİLER KILAVUZSUZ SEYİR EDERKEN ÇARPIŞTI

Dünyada büyük yankı uyandıran Independenta tanker kazasının maddi açıdan hasarı 40 milyar lira olarak hesaplandı. Dönemin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Çakır kazaya dair şu sözleri söyledi

"Evriali adlı Yunan bandıralı şilep, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde kılavuz kaptan olarak Boğaz'ı emniyetle geçmiş ve Boğaz'ın Marmara çıkışı olan Harem önlerinde kılavuz kaptan istenen görevi bitirerek şilepten ayrılmıştır.

"Independenta adlı Romen tankeri ise Karadeniz'e geçmek üzere Marmara'dan Boğaz girişine yaklaşırken kılavuz kaptan talep etmiş ancak kılavuz kaptan daha gemiye her iki gemi de kılavuzsuz seyir halinde bulundukları sırada çarpışma olayı meydana gelmiştir."

1979 yılında Kemal Sunal'ın çekimleri devam eden Korkusuz Korkak filminde kazaya ait görüntüler yer alır.

Kaynak: BBC, ResearchGate