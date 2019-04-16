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Ortaya çıkan görüntülerde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir grup genç, asker arkadaşlarını uğurlamak için Yağlıdere Parkı’nda toplandı. Sokakta meşaleler yakan gençler, burada bir süre eğlendikten sonra araçlarına binerek yola çıktı.
Gruptan ayrılan bir otomobil sürücüsü, kavşakta bekleyen yolcu otobüsüne aldırış etmeden dakikalarca drift yaptı. Vatandaşları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alıkoyan magandalar, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.
7 BİN 710 LİRA CEZA YEDİ
Ortaya çıkan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Plakası tespit edilen araç bulundu. Ve sürücüsü T.D. gözaltına alındı. Trafik Şube de yapılan işlemlerin ardından çeşitli suçlardan toplam 7 bin710 lira para trafik cezası kesildi.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Para cezası dışında, Karayolları Trafik Kanunu Trafik Cezası Madde 67/1-d ‘Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi’ maddesi gereği de ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.
ADLI İŞLEMLERDE YAPILACAK
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; idari işlemleri tamamlanan T.D’ye adli işlem yapılması içinde , ekiplerce Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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