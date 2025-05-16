İstanbul'da barış müzakereleri: Rusya ve Ukrayna heyetleri ne zaman görüşecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna ile İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın" önerisiyle başlayan sürecin ardından Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

Dün gerçekleşmesi planlanan görüşmeler, Rus ve Ukrayna taraflarında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle bugüne kaldı. Rus haber ajansı TASS'ın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler lojistik nedenlerden ötürü dün gerçekleşemedi.

Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe'de Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetler farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştirecek. Edinilen bilgiye göre, 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna toplantısı, 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı yapılacak.

ZELENSKIY DÜN ANKARA'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'a saygımızdan İstanbul'a heyet göndereceğiz, Rusya barış istemiyor. Putin ile görüşmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN RUS HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün gece İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rus heyeti ile bir araya geldi.

REKLAM Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Medinskiy bugün saat 10.00'da Ukrayna tarafını bekliyor olacaklarını belirtti. Rus heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili görüşmeler yürütmek üzere İstanbul’a geldiğini belirten Medinskiy, "Bugün Türk Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, tutumumuzu detaylı bir şekilde anlattık." dedi. Rus haber ajansı TASS'ın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler lojistik nedenlerden ötürü perşembe günü yapılamadı. ABD DIŞİŞLERİ BAKANI DA İSTANBUL'DA OLACAK Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İstanbul'da olacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio başkanlığındaki ABD, Umerov başkanlığındaki Ukrayna ve Medinskiy başkanlığındaki Rusya heyetleri İstanbul'da bulunacak. RUBIO: YÜKSEK BEKLENTİYE SAHİP DEĞİLİZ ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün yaptığı açıklamada Ukrayna görüşmeleri konusunda yüksek beklentiye sahip olmadıklarını söyledi.