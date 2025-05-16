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        Haberler Dünya İstanbul'da barış müzakereleri: Rusya ve Ukrayna heyetleri ne zaman görüşecek? | Dış Haberler

        İstanbul'da barış müzakereleri: Rusya ve Ukrayna heyetleri ne zaman görüşecek?

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış İstanbul'da sağlanacak mı? Dünyanın gözü dünden bu yana İstanbul'da. Rus ve Ukraynalı heyetler arasında dün gerçekleşmesi planlanan görüşmeler bugüne sarktı. Bugün Dolmabahçe'de Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetler farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştirecek. Edinilen bilgiye göre, 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna toplantısı, 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 07:53 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:12
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        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna ile İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın" önerisiyle başlayan sürecin ardından Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

        Dün gerçekleşmesi planlanan görüşmeler, Rus ve Ukrayna taraflarında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle bugüne kaldı. Rus haber ajansı TASS'ın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler lojistik nedenlerden ötürü dün gerçekleşemedi.

        Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe'de Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetler farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştirecek. Edinilen bilgiye göre, 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna toplantısı, 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı yapılacak.

        ZELENSKIY DÜN ANKARA'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

        Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'a saygımızdan İstanbul'a heyet göndereceğiz, Rusya barış istemiyor. Putin ile görüşmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar Haberi Görüntüle

        BAKAN FİDAN RUS HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün gece İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rus heyeti ile bir araya geldi.

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        Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Medinskiy bugün saat 10.00'da Ukrayna tarafını bekliyor olacaklarını belirtti.

        Rus heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili görüşmeler yürütmek üzere İstanbul’a geldiğini belirten Medinskiy, "Bugün Türk Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, tutumumuzu detaylı bir şekilde anlattık." dedi.

        Rus haber ajansı TASS'ın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler lojistik nedenlerden ötürü perşembe günü yapılamadı.

        ABD DIŞİŞLERİ BAKANI DA İSTANBUL'DA OLACAK

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İstanbul'da olacak.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio başkanlığındaki ABD, Umerov başkanlığındaki Ukrayna ve Medinskiy başkanlığındaki Rusya heyetleri İstanbul'da bulunacak.

        RUBIO: YÜKSEK BEKLENTİYE SAHİP DEĞİLİZ

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün yaptığı açıklamada Ukrayna görüşmeleri konusunda yüksek beklentiye sahip olmadıklarını söyledi.

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        TRUMP'IN İSTANBUL KARARSIZLIĞI

        Günlerdir Rusya ve Ukrayna hattında peş peşe açıklamalar gelirken, bir diğer gündem maddesi de ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'u ziyaret edip etmeyeceği idi. Körfez turu kapsamında bölgede bulunan Trump, barış müzakereleri konuşulmaya başladığında "Perşembe günü İstanbul'a gidebilirim" demişti. Ancak daha sonra kendisinin gelmeyeceği açıklandı. Son olarak dün yaptığı açıklamada da bu kez "Yarın İstanbul'a gidebilirim" ifadelerini kullandı.

        PUTİN'İN ÖN KOŞULSUZ MÜZAKERE TALEBİ

        Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

        Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

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