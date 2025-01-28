İstanbul'da bu saatlere dikkat! Kronik hastalar maskesiz çıkmayın!

İstanbul Aydın Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, Türkiye'nin Afrika'dan gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında olduğunu söyledi.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİ UYARISI İstanbul'da bugünlerde sabah ve akşam saatlerinde sis ve pusun etkili olmasının sebebinin karaların hızlı bir şekilde soğuması olduğunu aktaran Özdemir, "Gündüz sıcaklığı, güneş, radyasyonu absorbe ediyor, tutuyor ama gece saatlerinde ise güneşin batımıyla birlikte karalar hızla soğumaya başlıyor. Çünkü gökyüzü açık ve hızlı bir şekilde radyasyon kaybımız oluyor" diye konuştu.

"DENİZE YAKIN YERLERDE DAHA FAZLA OLACAK" AA'da yer alan habere göre Özdemir, bu durumun deniz ile göl kenarlarında, ormanlık alanlarda buharlaşmaya neden olduğunu kaydederek, "Bundan dolayı çukur yerlerde, dere kenarları, nehir kenarları, göl kenarları veya denizin bulunduğu kısımlarda sis ve pus olayını daha fazla görüyoruz. Mevsim kış, bundan dolayı da çok dikkatli olmamız lazım. Yüksek basıncın olduğu zamanlarda buzlanma ve sis olayı çok görebilecektir." dedi. REKLAM

"1 HAFTA SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK" İstanbul'da 1 hafta boyunca yağış beklenmediğini, yüksek basıncın etkisinin süreceğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti: "İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerekiyor.