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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 02.00 - 05.00 saatleri arasında, Samatya güney yan yol ile Yenikapı Etkinlik Alanından sahil güneye katılım ile Sahil yolu Namık Kemal kuzeyden, varyanttan sahil güneye akım verilmeyeceği belirtildi.
Ayrıca, 05.00 - 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollara ilişkin şu bilgiler verildi;
Ankara Caddesi Sirkeci bağlantısı,
Sirkeci arabalı vapurları giriş ve çıkışları,
Sirkeci arabalı vapuru karşısından Payitaht Kafe’nin olduğu yerden sahile akım verilmeyecektir.
Sirkeci Meydanı'ndan Zeyport Zeytinburnu Derindere karşısına kadar kuzeyli ve güneyli tüm katılan yollar kapanacaktır.
Gülhane Parkı sahil alt girişleri,
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),
Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),
Namık Kemal Caddesi sahili ile Kennedy Caddesi bağlantısı kapatılacaktır.
Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi sahili ile Kennedy Caddesi bağlantısı kapatılacak (Akım varyant üzerinden geri döndürülecektir).
Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.
Kazlıçeşme BP'den Onuncu Yıl'a gelen akım sahil kuzeye ve güneye verilmeyecektir.
Genç Osman Caddesi'nden sahil istikameti BP benzinlik karşısından geri çevrilecektir.
Derindere karşısı Zeyport Viyadüğü güneyden akım verilemeyecek, gelen araçlar viyadük üzerine Abay Caddesi'ne yönlendirilecektir.
Zeytinburnu Ek Hizmet Binası önünden sahil kuzey ve güneye akım verilmeyecek gelen araçlar Zübeyde Hanım Caddesi’ne yönlendirilecektir.
16/9 ve Volvo önünden Sahil kuzey ve güneyden gelen akım ters istikametten verilmeyecektir.
Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nden gelen akım Samatya’dan sahil kuzeye verilmeyecek, Kızıl Elma Caddesi'ne verilecektir.
Yenikapı Etkinlik Alanı içerisinden İspark 1 kapama noktasından ve İspark 2 kapama noktasından sahil güneye ve kuzeye akım verilmeyecektir.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Sahil kuzeye ve güneye akım verilmeyecek, akım Mudurnu varyant üzerinden yönlendirilecektir.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Açıklamada, bu yollara alternatif güzergahlar şöyle sıralandı;
Abay Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Yedikule Caddesi, İmrahor İlyas Bey Caddesi, Org. Abdulrahman Nafiz Gürman Caddesi, Küçük Langa Caddesi, Türkeli Caddesi, Kadırga Limanı Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Abdulezelpaşa Caddesi (Balat sahil yolu),
Atatürk Caddesi Unkapanı istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Kızılelma Sokak, Etyemez Tekkesi Sokak, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yenikapı İDO’ya gelecek araçlar Namık Kemal Caddesinden Vefa Karakurdu Üst geçidi (dönüşleri de aynı noktadan) kullanacaktır.
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