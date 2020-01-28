Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 14.26'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşandı.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedilirken vatandaşlar "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu ile panik oldu fakat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre İstanbul'da bir deprem gerçekleşmedi...

AFAD MANİSA'DA DEPREM

AFAD Manisa depremine dair yaptığı açıklamada; "Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." denildi.

#yataytekli#haber#https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1222121669717827584#center#

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPERMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.28 14:56:00 39.0882 27.8393 12.9 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 14:48:02 39.0598 27.8602 4.5 -.- 1.9 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 14:37:02 39.0460 27.8132 13.8 -.- 1.5 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 14:33:47 39.0168 27.8125 10.4 -.- 3.2 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 14:30:31 39.0792 27.8145 5.0 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 14:26:13 39.1102 27.8388 9.1 -.- 5.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 14:25:57 38.4180 39.2288 8.6 -.- 2.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.28 14:00:29 38.9718 27.8780 2.4 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 13:59:19 38.4685 39.1290 5.3 -.- 2.7 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.28 13:47:35 38.3765 39.1330 5.3 -.- 2.3 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.28 13:40:49 39.1345 27.8273 8.5 -.- 0.9 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 13:27:18 39.0130 27.8280 14.2 -.- 1.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 13:25:08 38.3973 39.1900 5.0 -.- 3.3 3.5 KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.28 13:20:36 38.3982 39.4790 23.1 -.- 2.1 -.- ALTINTARLA-MADEN (ELAZIG) 2020.01.28 13:19:00 38.9758 27.8812 9.2 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 13:00:15 38.4928 39.3172 4.4 -.- 2.0 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.28 12:54:10 39.0120 27.8498 6.7 -.- 3.4 3.4 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 12:53:25 38.5045 39.4738 5.4 -.- 2.3 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) 2020.01.28 12:49:38 38.9975 27.8752 4.4 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 12:47:32 40.1173 28.9157 4.6 -.- 3.0 2.8 ATLAS-NILUFER (BURSA) 2020.01.28 12:44:40 39.0852 27.8527 11.5 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 12:42:34 38.4172 39.1608 5.4 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.28 12:31:30 38.3562 39.1347 5.0 -.- 3.8 4.0 AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)