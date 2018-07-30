İstanbul'da elektrikler günlük olarak yapılan çalışmalardan dolayı kesiliyor. Yarın BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın planlı kesintileri İstanbul genelinde birçok ilçe ve mahellede olacak. İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 31 Temmuz BEDAŞ ile AYEDAŞ'ın planlı elektrik kesintisi listesi.
BEDAŞ 31 TEMMUZ 2018 SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
- BAHÇELİEVLER Mh., TALATPAŞA Cd., İSKENDER FAHRETTİN Sk., SERA Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., ŞÜKUFE NİHAL Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., DİZER Sk., KÜLTÜR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16308-851)
- FEVZİ ÇAKMAK Mh., ŞAKİR ZÜMRE Cd., 750. Sk., 751. Sk., 753. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16309-28008 TM)
- BAHÇELİEVLER Mh., İSMAİLPAŞA Sk., BAĞCILAR Cd., TALATPAŞA Cd., KADER Sk., FERİT SELİMPAŞA Cd., YILDIZLI Sk., ÇAMLIK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16310-852)
- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., ÇORUH Sk., YENİ İLHAN Sk., MEŞRUTİYET Mh., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., AKKİRMAN Sk., AYDINLAR Sk., BUKET Sk., CEVHER Sk., ELHAN Sk., HİKMET ÇIKMAZI Sk., ÖZLEM Sk., ŞEHİT İSMET ARMAĞAN Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16176-3393)
- MALKOÇOĞLU Mh., 304. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16113-28304 tm 28282 tm)
- MUHSİNE HATUN Mh., BABAYİĞİT Sk., BÜYÜK KÖMÜRCÜ Sk., CEMRE Sk., FINDIKKIRAN Sk., GERDANLIK Sk., KANTARCI SÜLEYMAN Sk., SAMSA Sk., MÜSTEŞAR Sk., ÖRDEKLİBAKKAL Sk., ŞEHSUVAR BEY Mh., BEHRAMÇAVUŞ Sk., DÜZGÜN Sk., KÖMÜRCÜ MUSTAFA Sk., ÇAKMAKTAŞI Sk., ÇAPARIZ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16262-2313)
- ATAKENT Mh., 209. ÇIKMAZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16226-12168)
- DEMİRKAPI Mh., YAKUT Sk., PINAR Sk., FATİH Mh., PAZAR Cd., BAĞLAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16242-31443)
- ATAKENT Mh., 209. ÇIKMAZ Sk., 227. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16225-12169)
- KAZIM KARABEKİR Mh., 830/1. Sk., 830. Sk., 830/2. Sk., 831. Sk., 831/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16284-28202)
- SELİMPAŞA Mh., 200. Cd., 2004. Sk., HAYALET Sk., 2088. Sk., 2006 Sk., 2013. Sk., 2008. ÇIKMAZ Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2040. Sk., 2170. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16315-24500)
- BALIKYOLU Mh., 463. Sk., 464. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16291-TM:21099 DP:1)
- ARDIÇLI Mh., 830. Sk., 845. Sk., SÜLEYMANİYE Mh., 732. Sk., 733. Sk., 734. Sk., 735. Sk., ISPARTAKULE Cd., 844. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 840. Sk., 839. Sk., 838. Sk., 837. Sk., 836. Sk., 835. Sk., 834. Sk., 833. Sk., 832. Sk., 831. Sk., 830. Sk., 829. Sk., 828. Sk., 827. Sk., 826. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16302-20515)
- YALIKÖY Mh., CANAY Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16312-23326 23461)
- İSTİNYE Mh., ASLAN AĞZI Sk., BALABANDERE Cd., ESENLİK Sk., EYLEM Sk., FEDAKAR Sk., FERAY Sk., MEZARLIK ÜSTÜ Sk., NURİ PAŞA.. Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16327-4023)
- 19 MAYIS Mh., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16334-22075-22168-22165)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., BOZKURT 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16337-18570-18534-31797)
AYEDAŞ 31 TEMMUZ 2018 SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
ATAŞEHİR
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YASA
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞEHİT HASAN YILMAZ
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞERİF ALİ
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KURUDERE
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SERA
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: CENGİZ TOPEL
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVEN
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCACEVİZ
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜMRÜKÇÜ
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KILIÇ REİS
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: OKAN
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇETİN
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YONCALIK
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜLBAHAR
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BEŞPINAR
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEKİNER
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÖĞÜT
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇİMENLİK
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MÜCELLA
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: AHMET HAŞİM
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SALTUK BUĞRAHAN
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇİMENTEPE
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HARİKA
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ERDOĞMUŞ
BEYKOZ
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 19 MAYIS
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAVAKLIK
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DUTDERE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜZELBAHCE
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SÜMER
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SUCUOĞLU
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: HİSSİYAT
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAVUZYILMAZ
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KIZILCIK
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇALI ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: DİL ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: BAĞIŞ ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ASİL ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ATAK ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: İNCESU
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HİSSİYAT
Mahalle: YALIKÖY - Sokak: ÇAYIR
|12:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KUŞHAN ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Mahalle: ACARLAR - Sokak: 29
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33
Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Mahalle: ACARLAR
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80
ÇEKMEKÖY
|11:30 - 12:30 saat aralığında
|Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KEVSER
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PARLAR
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞUR
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET
|09:00 - 10:00 saat aralığında
|Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ARAS
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİHAN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ECE
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEDA
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SUR
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇİĞDEM
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TALİH
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TEPEÜSTÜ
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLZADE
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: EYLÜL
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SÜMER
|12:45 - 13:45 saat aralığında
|Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAN
|14:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: ORTA
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞİLE YOLU
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ASLAN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BİLGEN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİHAN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KEVSER
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞUR
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇİĞDEM
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KARANFİL
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TALİH
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ULUDAĞ
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇELİK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FIRIN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YAKAMOZ
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NURLU
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: IŞIL
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİLGE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AŞIKLAR ÇAYIRI
|10:15 - 11:15 saat aralığında
|Mahalle: ÇAMLIK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AKINALP
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
KARTAL
|15:00 - 17:30 saat aralığında
|Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇINARCIK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: TOYGAR
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SAKIZAĞACI
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAĞIZ
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHENDE
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DESTEGÜL
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MELİS
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KÖKNAR
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KISMET
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: LİMON
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ALATURKA
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAPATYA
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FISTIKAĞACI
Mahalle: ORTA - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: ORTA - Sokak: ÖZBEK
Mahalle: ORTA - Sokak: NUR
Mahalle: ORTA - Sokak: NURGÜL
Mahalle: ORTA - Sokak: ERENLER
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SAKIZAĞACI
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MEŞEDİBİ
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BİLGİN
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHENK
|14:30 - 17:00 saat aralığında
|Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MİLLET
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DEFNELİ
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÖZLEM
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BALÖZÜ
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAPRAK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: NÜKTE
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHMERAN
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇINARCIK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SALKIM
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: TOYGAR
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SAKIZAĞACI
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHLATAĞACI
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇİTLENBİK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MELİS
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KİRAZLI
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SÜRMELİ
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KÖKNAR
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BELEDİYEEVLERİ
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHENK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ANKA
Mahalle: YUNUS - Sokak: KARAAĞAÇ
Mahalle: YUNUS - Sokak: YAHŞİ
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ERAYKENT
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KOCAYEMİŞ
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AŞURE
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BAKLA
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞİFA ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MİRAY ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: LOŞBAHÇE
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKKOR
Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: NİLÜFER
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞAİR FUZULİ
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: LOŞBAHÇE
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YURTCAN
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: VAKUR
MALTEPE
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TANSEL
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TINAZTEPE
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ADALARÖNÜ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVHER
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: KAVAKPINAR
Mahalle: CEVİZLİ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TOROS
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GENÇLİK
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜMÜŞPALA
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERMİN
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FINDIK
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NAĞME
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAKIR
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜRBÜZLER
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ŞEHİT SİNAN ÇİLİNGİR
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERMAN ÇIKMAZI
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YONCALAR
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YELKEN
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜMÜŞPALA
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HİSAR
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SİNEM
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: İNANÇ
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SUSAM
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: HÜRRİYET
Mahalle: CEVİZLİ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: MELEK
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: HUZURLU
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: 20 TEMMUZ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARDEŞ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ZAFERLİ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DOĞU
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVHER
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Mahalle: ALTAYÇEŞME
Mahalle: GİRNE
Mahalle: GİRNE - Sokak: DÖRTLER
Mahalle: GİRNE - Sokak: DOĞUŞKENT
Mahalle: GİRNE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
PENDİK
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KATİP ÇELEBİ
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: DÜZEY
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: AYDINLI
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: LAHZA
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ÖRNEK
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞAHANE
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞEREF
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞUA
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MENGÜCEK
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MİRAS
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TAŞKIN
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MÜKTESEP
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: YOLCU
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ELÇİ
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ELMAS
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: GAMZADE
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: HANEDAN
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MEDET
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KOVANPINAR
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KARADENİZLİ
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: EMEKTAR
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TEVFİK İLERİ
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARDEŞ
Mahalle: ÇAMÇEŞME
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KATİP ÇELEBİ
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: AYDINLI
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: BÜLBÜL
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TEVFİK İLERİ
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: COŞKUN
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KARAKOL
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TÜRKBEYİ
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KEMALPAŞA
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞEREF
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: HEMŞEHRİ
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: HÖYÜK
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ANAFARTALAR
ŞİLE
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Mahalle: GEREDELİ - Sokak: BAHÇE
Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AVCI
Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AKYILDIZ
Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ
Mahalle: GEREDELİ - Sokak: İSTİKLAL
Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MELİKE
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: YEDİTEPE
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ASLANDAĞI
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ERTAŞ
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ_1
SULTANBEYLİ
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜJDE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BOZGEYİK
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FİDAN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAYE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AZİZİYE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOROS
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KİRAZLIK
ÜMRANİYE
|10:45 - 14:30 saat aralığında
|Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DEFNEDALI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TOPKAPI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ATEŞ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HATİPLER
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALTEPE
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFİ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DÜLGER
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYŞEN
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YEŞİLDERE
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİRLİK
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇANAKKALE
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: KADİM
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: 30 AĞUSTOS
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ESENKÖŞE
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: EDAGÜL
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: PINARLI
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: RESUL
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ALEMDAĞ
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ADEM YAVUZ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TARÇIN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MELİSA
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ORDU
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ŞEBNEM
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GELİNCİK
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DENİZSUYU
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ECMEL
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AYYÜZLÜ
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TRT
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: BAŞPINAR
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ADEM YAVUZ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KAŞMİR
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZMEN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KÜÇÜK
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SIRMA
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ALPAY
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ECMEL
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: BETÜL
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÜNÜVAR
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÇELİKLER
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TALUK
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TRT
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MELEKLER
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: YOMRA
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: GÜMÜŞHANE
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İLAHİ
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SADABAD
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: ADEM YAVUZ
|09:00 - 10:30 saat aralığında
|Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HIZIRBEY
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TOPKAPI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALAZGİRT
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ATEŞ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: İNANIR
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ALPSOY
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SABIR
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFİ
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SARI
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HATIRA
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÜMİT
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜMÜŞSUYU
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇANAKKALE
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Mahalle: İNKILAP - Sokak: KURMAY
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KUMRAL
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ERZURUM
Mahalle: İNKILAP - Sokak: FEVZİPAŞA
Mahalle: İNKILAP - Sokak: FINDIK
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ERSİN
Mahalle: İNKILAP - Sokak: AKİDE
Mahalle: İNKILAP - Sokak: BULANCAK
Mahalle: İNKILAP - Sokak: FERHATPAŞA
Mahalle: İNKILAP - Sokak: MUHSİN
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞABANOĞLU
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KAVAKLI
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KULVAR
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ENDERUN
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KORKUT
Mahalle: İNKILAP - Sokak: TEBESSÜM
Mahalle: İNKILAP - Sokak: HÜKÜM
Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: NEŞE
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KORDON
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZER
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: BEREKETLİ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DEMİRTAŞ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: AŞİKAR
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZDEM
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TURAN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KORKUT
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: EDEBİ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZVERİ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ORDU
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERZURUM
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DİKMEN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: YENİCE
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERSAN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GAZNELİ MAHMUT
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÇAYÇİÇEĞİ
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KERVAN
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU
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