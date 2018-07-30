İstanbul'da elektrikler günlük olarak yapılan çalışmalardan dolayı kesiliyor. Yarın BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın planlı kesintileri İstanbul genelinde birçok ilçe ve mahellede olacak. İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 31 Temmuz BEDAŞ ile AYEDAŞ'ın planlı elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ 31 TEMMUZ 2018 SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

- BAHÇELİEVLER Mh., TALATPAŞA Cd., İSKENDER FAHRETTİN Sk., SERA Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., ŞÜKUFE NİHAL Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., DİZER Sk., KÜLTÜR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16308-851)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., ŞAKİR ZÜMRE Cd., 750. Sk., 751. Sk., 753. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16309-28008 TM)

- BAHÇELİEVLER Mh., İSMAİLPAŞA Sk., BAĞCILAR Cd., TALATPAŞA Cd., KADER Sk., FERİT SELİMPAŞA Cd., YILDIZLI Sk., ÇAMLIK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16310-852)

- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., ÇORUH Sk., YENİ İLHAN Sk., MEŞRUTİYET Mh., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., AKKİRMAN Sk., AYDINLAR Sk., BUKET Sk., CEVHER Sk., ELHAN Sk., HİKMET ÇIKMAZI Sk., ÖZLEM Sk., ŞEHİT İSMET ARMAĞAN Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16176-3393)

- MALKOÇOĞLU Mh., 304. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16113-28304 tm 28282 tm)

- MUHSİNE HATUN Mh., BABAYİĞİT Sk., BÜYÜK KÖMÜRCÜ Sk., CEMRE Sk., FINDIKKIRAN Sk., GERDANLIK Sk., KANTARCI SÜLEYMAN Sk., SAMSA Sk., MÜSTEŞAR Sk., ÖRDEKLİBAKKAL Sk., ŞEHSUVAR BEY Mh., BEHRAMÇAVUŞ Sk., DÜZGÜN Sk., KÖMÜRCÜ MUSTAFA Sk., ÇAKMAKTAŞI Sk., ÇAPARIZ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16262-2313)

- ATAKENT Mh., 209. ÇIKMAZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16226-12168)

- DEMİRKAPI Mh., YAKUT Sk., PINAR Sk., FATİH Mh., PAZAR Cd., BAĞLAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16242-31443)

- ATAKENT Mh., 209. ÇIKMAZ Sk., 227. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16225-12169)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 830/1. Sk., 830. Sk., 830/2. Sk., 831. Sk., 831/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16284-28202)

- SELİMPAŞA Mh., 200. Cd., 2004. Sk., HAYALET Sk., 2088. Sk., 2006 Sk., 2013. Sk., 2008. ÇIKMAZ Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2040. Sk., 2170. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16315-24500)

- BALIKYOLU Mh., 463. Sk., 464. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16291-TM:21099 DP:1)

- ARDIÇLI Mh., 830. Sk., 845. Sk., SÜLEYMANİYE Mh., 732. Sk., 733. Sk., 734. Sk., 735. Sk., ISPARTAKULE Cd., 844. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 840. Sk., 839. Sk., 838. Sk., 837. Sk., 836. Sk., 835. Sk., 834. Sk., 833. Sk., 832. Sk., 831. Sk., 830. Sk., 829. Sk., 828. Sk., 827. Sk., 826. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16302-20515)

- YALIKÖY Mh., CANAY Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16312-23326 23461)

- İSTİNYE Mh., ASLAN AĞZI Sk., BALABANDERE Cd., ESENLİK Sk., EYLEM Sk., FEDAKAR Sk., FERAY Sk., MEZARLIK ÜSTÜ Sk., NURİ PAŞA.. Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16327-4023)

- 19 MAYIS Mh., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16334-22075-22168-22165)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., BOZKURT 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16337-18570-18534-31797)

AYEDAŞ 31 TEMMUZ 2018 SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

10:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YASA

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞEHİT HASAN YILMAZ

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞERİF ALİ

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KURUDERE

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SERA

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: CENGİZ TOPEL

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVEN

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCACEVİZ

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜMRÜKÇÜ

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KILIÇ REİS

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: OKAN

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇETİN

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YONCALIK

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜLBAHAR

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BEŞPINAR

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEKİNER

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÖĞÜT

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇİMENLİK

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MÜCELLA

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: AHMET HAŞİM

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SALTUK BUĞRAHAN

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇİMENTEPE

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HARİKA

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ERDOĞMUŞ

BEYKOZ

09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 19 MAYIS

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAVAKLIK

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DUTDERE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜZELBAHCE 09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SÜMER

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SUCUOĞLU

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: HİSSİYAT

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAVUZYILMAZ

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KIZILCIK

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇALI ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: DİL ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: BAĞIŞ ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ASİL ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ATAK ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: İNCESU

Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HİSSİYAT

Mahalle: YALIKÖY - Sokak: ÇAYIR 12:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL 09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL 09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KUŞHAN ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI 09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: ACARLAR - Sokak: 29

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33

Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Mahalle: ACARLAR

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80

ÇEKMEKÖY

11:30 - 12:30 saat aralığında Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KEVSER

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PARLAR

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞUR

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET 09:00 - 10:00 saat aralığında Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ARAS

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİHAN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ECE

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEDA

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SUR

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇİĞDEM

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TALİH

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TEPEÜSTÜ

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLZADE

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: EYLÜL

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SÜMER 12:45 - 13:45 saat aralığında Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAN 14:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: ORTA

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞİLE YOLU

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ASLAN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BİLGEN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİHAN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KEVSER

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞUR

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇİĞDEM

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KARANFİL

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TALİH

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ULUDAĞ

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇELİK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FIRIN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YAKAMOZ

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NURLU

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: IŞIL

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİLGE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AŞIKLAR ÇAYIRI 10:15 - 11:15 saat aralığında Mahalle: ÇAMLIK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AKINALP

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

KARTAL

15:00 - 17:30 saat aralığında Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇINARCIK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: TOYGAR

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SAKIZAĞACI

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAĞIZ

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHENDE

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DESTEGÜL

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MELİS

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KÖKNAR

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KISMET

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: LİMON

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ALATURKA

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAPATYA

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FISTIKAĞACI

Mahalle: ORTA - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: ORTA - Sokak: ÖZBEK

Mahalle: ORTA - Sokak: NUR

Mahalle: ORTA - Sokak: NURGÜL

Mahalle: ORTA - Sokak: ERENLER

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK 10:00 - 13:00 saat aralığında Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SAKIZAĞACI

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MEŞEDİBİ

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BİLGİN

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHENK 14:30 - 17:00 saat aralığında Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MİLLET

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DEFNELİ

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÖZLEM

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BALÖZÜ

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAPRAK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: NÜKTE

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHMERAN

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇINARCIK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SALKIM

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: TOYGAR

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SAKIZAĞACI

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHLATAĞACI

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇİTLENBİK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MELİS

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KİRAZLI

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SÜRMELİ

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KÖKNAR

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BELEDİYEEVLERİ

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHENK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ANKA

Mahalle: YUNUS - Sokak: KARAAĞAÇ

Mahalle: YUNUS - Sokak: YAHŞİ 09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ERAYKENT

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KOCAYEMİŞ

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AŞURE

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BAKLA

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞİFA ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MİRAY ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: LOŞBAHÇE

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKKOR

Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: NİLÜFER

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞAİR FUZULİ

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: LOŞBAHÇE

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YURTCAN

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: VAKUR

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TANSEL

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TINAZTEPE

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ADALARÖNÜ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVHER 09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR

Mahalle: CEVİZLİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TOROS

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GENÇLİK

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜMÜŞPALA

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERMİN

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FINDIK

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NAĞME

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAKIR

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜRBÜZLER

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ŞEHİT SİNAN ÇİLİNGİR

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERMAN ÇIKMAZI 09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YONCALAR

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YELKEN

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜMÜŞPALA 09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HİSAR

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SİNEM

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: İNANÇ

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SUSAM 09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: HÜRRİYET

Mahalle: CEVİZLİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: MELEK

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: HUZURLU

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: 20 TEMMUZ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARDEŞ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ZAFERLİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DOĞU

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVHER 09:30 - 12:30 saat aralığında Mahalle: ALTAYÇEŞME

Mahalle: GİRNE

Mahalle: GİRNE - Sokak: DÖRTLER

Mahalle: GİRNE - Sokak: DOĞUŞKENT

Mahalle: GİRNE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

PENDİK

09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KATİP ÇELEBİ

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: DÜZEY

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: AYDINLI

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: LAHZA

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ÖRNEK

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞAHANE

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞEREF

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞUA

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MENGÜCEK

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MİRAS

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TAŞKIN

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MÜKTESEP

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: YOLCU

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ELÇİ

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ELMAS

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: GAMZADE

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: HANEDAN

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MEDET

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KOVANPINAR

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KARADENİZLİ

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: EMEKTAR 09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TEVFİK İLERİ 09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARDEŞ

Mahalle: ÇAMÇEŞME

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KATİP ÇELEBİ

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: AYDINLI

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: BÜLBÜL

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TEVFİK İLERİ

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: COŞKUN

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KARAKOL

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TÜRKBEYİ

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KEMALPAŞA

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞEREF

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: HEMŞEHRİ

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: HÖYÜK

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ANAFARTALAR

ŞİLE

10:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: GEREDELİ - Sokak: BAHÇE

Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AVCI

Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AKYILDIZ

Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ

Mahalle: GEREDELİ - Sokak: İSTİKLAL

Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MELİKE 09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ

Mahalle: ESENCELİ - Sokak: YEDİTEPE

Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ASLANDAĞI

Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ERTAŞ

Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ_1

SULTANBEYLİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜJDE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BOZGEYİK

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FİDAN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAYE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AZİZİYE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOROS

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KİRAZLIK

ÜMRANİYE

10:45 - 14:30 saat aralığında Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DEFNEDALI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TOPKAPI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ATEŞ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HATİPLER

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALTEPE

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFİ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DÜLGER

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYŞEN

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YEŞİLDERE

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİRLİK

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇANAKKALE

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: KADİM

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: 30 AĞUSTOS

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ESENKÖŞE

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: EDAGÜL

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: PINARLI

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: RESUL

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ALEMDAĞ 09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ADEM YAVUZ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TARÇIN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MELİSA

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ORDU

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ŞEBNEM

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GELİNCİK

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DENİZSUYU

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ECMEL

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AYYÜZLÜ

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TRT

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ 13:00 - 16:00 saat aralığında Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU 09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: BAŞPINAR

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ADEM YAVUZ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KAŞMİR

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZMEN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KÜÇÜK

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SIRMA

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ALPAY

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ECMEL

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: BETÜL

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÜNÜVAR

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÇELİKLER

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TALUK

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TRT

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MELEKLER

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: YOMRA

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: GÜMÜŞHANE

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İLAHİ

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SADABAD

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: ADEM YAVUZ 09:00 - 10:30 saat aralığında Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HIZIRBEY

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TOPKAPI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALAZGİRT

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ATEŞ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: İNANIR

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ALPSOY

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SABIR

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFİ

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SARI

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HATIRA

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÜMİT

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜMÜŞSUYU

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇANAKKALE 09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: İNKILAP - Sokak: KURMAY

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KUMRAL

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ERZURUM

Mahalle: İNKILAP - Sokak: FEVZİPAŞA

Mahalle: İNKILAP - Sokak: FINDIK

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ERSİN

Mahalle: İNKILAP - Sokak: AKİDE

Mahalle: İNKILAP - Sokak: BULANCAK

Mahalle: İNKILAP - Sokak: FERHATPAŞA

Mahalle: İNKILAP - Sokak: MUHSİN

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞABANOĞLU

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KAVAKLI

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KULVAR

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ENDERUN

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KORKUT

Mahalle: İNKILAP - Sokak: TEBESSÜM

Mahalle: İNKILAP - Sokak: HÜKÜM

Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: NEŞE

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KORDON

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZER

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: BEREKETLİ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DEMİRTAŞ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: AŞİKAR

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZDEM

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TURAN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KORKUT

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: EDEBİ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZVERİ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ORDU

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERZURUM

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DİKMEN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: YENİCE

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERSAN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GAZNELİ MAHMUT

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÇAYÇİÇEĞİ

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KERVAN 13:00 - 16:00 saat aralığında Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ