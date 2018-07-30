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İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ ve AYEDAŞ telefon numarası

İstanbul'da elektrik kesintileri BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın çalışmaları doğrultusunda yapılıyor. İstanbul'da BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın yarın (31 Temmuz) yapılacak planlı kesintiler ve BEDAŞ ile AYEDAŞ'ın telefon numaraları

30.07.2018 - 16:48 | Güncelleme:

İstanbul'da elektrikler günlük olarak yapılan çalışmalardan dolayı kesiliyor. Yarın BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın planlı kesintileri İstanbul genelinde birçok ilçe ve mahellede olacak. İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz.  İşte 31 Temmuz BEDAŞ ile AYEDAŞ'ın planlı elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ 31 TEMMUZ 2018 SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

- BAHÇELİEVLER Mh., TALATPAŞA Cd., İSKENDER FAHRETTİN Sk., SERA Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., ŞÜKUFE NİHAL Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., DİZER Sk., KÜLTÜR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16308-851)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., ŞAKİR ZÜMRE Cd., 750. Sk., 751. Sk., 753. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16309-28008 TM)

- BAHÇELİEVLER Mh., İSMAİLPAŞA Sk., BAĞCILAR Cd., TALATPAŞA Cd., KADER Sk., FERİT SELİMPAŞA Cd., YILDIZLI Sk., ÇAMLIK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16310-852)

- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., ÇORUH Sk., YENİ İLHAN Sk., MEŞRUTİYET Mh., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., AKKİRMAN Sk., AYDINLAR Sk., BUKET Sk., CEVHER Sk., ELHAN Sk., HİKMET ÇIKMAZI Sk., ÖZLEM Sk., ŞEHİT İSMET ARMAĞAN Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16176-3393)

- MALKOÇOĞLU Mh., 304. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16113-28304 tm 28282 tm)

- MUHSİNE HATUN Mh., BABAYİĞİT Sk., BÜYÜK KÖMÜRCÜ Sk., CEMRE Sk., FINDIKKIRAN Sk., GERDANLIK Sk., KANTARCI SÜLEYMAN Sk., SAMSA Sk., MÜSTEŞAR Sk., ÖRDEKLİBAKKAL Sk., ŞEHSUVAR BEY Mh., BEHRAMÇAVUŞ Sk., DÜZGÜN Sk., KÖMÜRCÜ MUSTAFA Sk., ÇAKMAKTAŞI Sk., ÇAPARIZ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16262-2313)

- ATAKENT Mh., 209. ÇIKMAZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16226-12168)

- DEMİRKAPI Mh., YAKUT Sk., PINAR Sk., FATİH Mh., PAZAR Cd., BAĞLAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16242-31443)

- ATAKENT Mh., 209. ÇIKMAZ Sk., 227. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16225-12169)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 830/1. Sk., 830. Sk., 830/2. Sk., 831. Sk., 831/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16284-28202)

- SELİMPAŞA Mh., 200. Cd., 2004. Sk., HAYALET Sk., 2088. Sk., 2006 Sk., 2013. Sk., 2008. ÇIKMAZ Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2040. Sk., 2170. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16315-24500)

- BALIKYOLU Mh., 463. Sk., 464. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16291-TM:21099 DP:1)

- ARDIÇLI Mh., 830. Sk., 845. Sk., SÜLEYMANİYE Mh., 732. Sk., 733. Sk., 734. Sk., 735. Sk., ISPARTAKULE Cd., 844. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 840. Sk., 839. Sk., 838. Sk., 837. Sk., 836. Sk., 835. Sk., 834. Sk., 833. Sk., 832. Sk., 831. Sk., 830. Sk., 829. Sk., 828. Sk., 827. Sk., 826. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16302-20515)

- YALIKÖY Mh., CANAY Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16312-23326 23461)

- İSTİNYE Mh., ASLAN AĞZI Sk., BALABANDERE Cd., ESENLİK Sk., EYLEM Sk., FEDAKAR Sk., FERAY Sk., MEZARLIK ÜSTÜ Sk., NURİ PAŞA.. Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16327-4023)

- 19 MAYIS Mh., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16334-22075-22168-22165)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., BOZKURT 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16337-18570-18534-31797)

AYEDAŞ 31 TEMMUZ 2018 SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

10:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YASA 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞEHİT HASAN YILMAZ 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞERİF ALİ 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KURUDERE 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SERA 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: CENGİZ TOPEL 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVEN 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCACEVİZ 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜMRÜKÇÜ 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KILIÇ REİS 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: OKAN 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇETİN 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YONCALIK 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜLBAHAR 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BEŞPINAR 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEKİNER 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÖĞÜT 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇİMENLİK 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MÜCELLA 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: AHMET HAŞİM 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SALTUK BUĞRAHAN 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇİMENTEPE 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HARİKA 
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ERDOĞMUŞ 

BEYKOZ

 

09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 19 MAYIS 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAVAKLIK 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DUTDERE 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜZELBAHCE 
09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SÜMER 
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SUCUOĞLU 
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: HİSSİYAT 
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAVUZYILMAZ 
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KIZILCIK 
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇALI ÇIKMAZI 
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: DİL ÇIKMAZI 
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: BAĞIŞ ÇIKMAZI 
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ASİL ÇIKMAZI 
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ATAK ÇIKMAZI 
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: İNCESU 
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HİSSİYAT 
Mahalle: YALIKÖY - Sokak: ÇAYIR 
12:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL 
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL 
09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: LEYLAK ÇIKMAZI 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KUŞHAN ÇIKMAZI 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI 
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI 
09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: ACARLAR - Sokak: 29 
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31 
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33 
Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL 
Mahalle: ACARLAR 
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80 

ÇEKMEKÖY

11:30 - 12:30 saat aralığında Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KEVSER 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PARLAR 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞUR 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET 
09:00 - 10:00 saat aralığında Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ARAS 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİHAN 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ECE 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GAZİLER 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHTAP 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NEŞE 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEDA 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SUR 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇİĞDEM 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TALİH 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TEPEÜSTÜ 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLZADE 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: EYLÜL 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SÜMER 
12:45 - 13:45 saat aralığında Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAN 
14:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: ORTA 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞİLE YOLU 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ASLAN 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BİLGEN 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİHAN 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KEVSER 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞUR 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇİĞDEM 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KARANFİL 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TALİH 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ULUDAĞ 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇELİK 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FIRIN 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YAKAMOZ 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NURLU 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: IŞIL 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAN 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU 
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİLGE 
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AŞIKLAR ÇAYIRI 
10:15 - 11:15 saat aralığında Mahalle: ÇAMLIK 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAŞAK 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MELTEM 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NİMET 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AKINALP 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BAHAR 
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU 

KARTAL 

15:00 - 17:30 saat aralığında Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇINARCIK 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: TOYGAR 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SAKIZAĞACI 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ATATÜRK 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAĞIZ 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHENDE 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DESTEGÜL 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MELİS 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KÖKNAR 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KISMET 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: LİMON 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ALATURKA 
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAPATYA 
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FISTIKAĞACI 
Mahalle: ORTA - Sokak: ATATÜRK 
Mahalle: ORTA - Sokak: ÖZBEK 
Mahalle: ORTA - Sokak: NUR 
Mahalle: ORTA - Sokak: NURGÜL 
Mahalle: ORTA - Sokak: ERENLER 
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK 
10:00 - 13:00 saat aralığında Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SAKIZAĞACI 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MEŞEDİBİ 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BİLGİN 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHENK 
14:30 - 17:00 saat aralığında Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MİLLET 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DEFNELİ 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÖZLEM 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BALÖZÜ 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAPRAK 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: NÜKTE 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHMERAN 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇINARCIK 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SALKIM 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: TOYGAR 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SAKIZAĞACI 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ATATÜRK 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHLATAĞACI 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇİTLENBİK 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MELİS 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KİRAZLI 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SÜRMELİ 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KÖKNAR 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BELEDİYEEVLERİ 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AHENK 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ANKA 
Mahalle: YUNUS - Sokak: KARAAĞAÇ 
Mahalle: YUNUS - Sokak: YAHŞİ 
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ERAYKENT 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KOCAYEMİŞ 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AŞURE 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BAKLA 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SARMAŞIK 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞİFA ÇIKMAZI 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MİRAY ÇIKMAZI 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: LOŞBAHÇE 
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKKOR 
Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: NİLÜFER 
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞAİR FUZULİ 
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: LOŞBAHÇE 
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YURTCAN 
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: VAKUR 

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TANSEL 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TINAZTEPE 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ADALARÖNÜ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVHER 
09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR 
Mahalle: CEVİZLİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TOROS 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GENÇLİK 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜMÜŞPALA 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERMİN 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FINDIK 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NAĞME 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAKIR 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜRBÜZLER 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ŞEHİT SİNAN ÇİLİNGİR 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERMAN ÇIKMAZI 
09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YONCALAR 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YELKEN 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜMÜŞPALA 
09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL 
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HİSAR 
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SİNEM 
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: İNANÇ 
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SUSAM 
09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: HÜRRİYET 
Mahalle: CEVİZLİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: MELEK 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: HUZURLU 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: 20 TEMMUZ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARDEŞ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ZAFERLİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DOĞU 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVHER 
09:30 - 12:30 saat aralığında Mahalle: ALTAYÇEŞME 
Mahalle: GİRNE 
Mahalle: GİRNE - Sokak: DÖRTLER 
Mahalle: GİRNE - Sokak: DOĞUŞKENT 
Mahalle: GİRNE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN 

PENDİK

09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KATİP ÇELEBİ 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: DÜZEY 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: AYDINLI 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: LAHZA 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ÖRNEK 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞAHANE 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞEREF 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞUA 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MENGÜCEK 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MİRAS 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TAŞKIN 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MÜKTESEP 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: YOLCU 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ELÇİ 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ELMAS 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: GAMZADE 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: HANEDAN 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MEDET 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KOVANPINAR 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KARADENİZLİ 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: EMEKTAR 
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TEVFİK İLERİ 
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARDEŞ 
Mahalle: ÇAMÇEŞME 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KATİP ÇELEBİ 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: AYDINLI 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: BÜLBÜL 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TEVFİK İLERİ 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: COŞKUN 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KARAKOL 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TÜRKBEYİ 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: KEMALPAŞA 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞEREF 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: HEMŞEHRİ 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: HÖYÜK 
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ANAFARTALAR 

ŞİLE

10:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: GEREDELİ - Sokak: BAHÇE 
Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AVCI 
Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AKYILDIZ 
Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ 
Mahalle: GEREDELİ - Sokak: İSTİKLAL 
Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MELİKE 
09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ 
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: YEDİTEPE 
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ASLANDAĞI 
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ERTAŞ 
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ_1 

SULTANBEYLİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜJDE 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BOZGEYİK 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FİDAN 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAYE 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AZİZİYE 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOROS 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KİRAZLIK 

ÜMRANİYE

10:45 - 14:30 saat aralığında Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DEFNEDALI 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TOPKAPI 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ATEŞ 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HATİPLER 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALTEPE 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFİ 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DÜLGER 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYŞEN 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YEŞİLDERE 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİRLİK 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇANAKKALE 
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: KADİM 
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: 30 AĞUSTOS 
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ESENKÖŞE 
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: EDAGÜL 
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: PINARLI 
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: RESUL 
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ALEMDAĞ 
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ADEM YAVUZ 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TARÇIN 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MELİSA 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ORDU 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ŞEBNEM 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GELİNCİK 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DENİZSUYU 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ECMEL 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AYYÜZLÜ 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TRT 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ 
13:00 - 16:00 saat aralığında Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU 
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: BAŞPINAR 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ADEM YAVUZ 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KAŞMİR 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZMEN 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KÜÇÜK 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SIRMA 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ALPAY 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ECMEL 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: BETÜL 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÜNÜVAR 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÇELİKLER 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TALUK 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TRT 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MELEKLER 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: YOMRA 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: GÜMÜŞHANE 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İLAHİ 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK 
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SADABAD 
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: ADEM YAVUZ 
09:00 - 10:30 saat aralığında Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HIZIRBEY 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TOPKAPI 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALAZGİRT 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ATEŞ 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: İNANIR 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ALPSOY 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SABIR 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFİ 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SARI 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HATIRA 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÜMİT 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜMÜŞSUYU 
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇANAKKALE 
09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: İNKILAP - Sokak: KURMAY 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KUMRAL 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ERZURUM 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: FEVZİPAŞA 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: FINDIK 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ERSİN 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: AKİDE 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: BULANCAK 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: FERHATPAŞA 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: MUHSİN 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞABANOĞLU 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KAVAKLI 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KULVAR 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ENDERUN 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KORKUT 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: TEBESSÜM 
Mahalle: İNKILAP - Sokak: HÜKÜM 
Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: NEŞE 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KORDON 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZER 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: BEREKETLİ 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DEMİRTAŞ 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: AŞİKAR 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZDEM 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TURAN 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KORKUT 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: EDEBİ 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZVERİ 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ORDU 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERZURUM 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DİKMEN 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: YENİCE 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERSAN 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GAZNELİ MAHMUT 
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÇAYÇİÇEĞİ 
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KERVAN 
13:00 - 16:00 saat aralığında Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU 
 
 
 
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