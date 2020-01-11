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SON DAKİKA... İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem! 11 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

İstanbul'da da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.7 olarak bildirildi. Depremin merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olarak duyuruldu. İşte 11 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri...

Son dakika
HABERTURK.COM

İstanbul'dan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.40 sularında meydana gelen depremin ardından henüz herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. İşte 11 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri...

PROF. DR. BARIŞ: 5.7'LİK DEPREMİN ARTÇISI GİBİ DURUYOR

Habertürk TV'de konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Daha önceki 5.7 büyüklüğündeki depremin artçısı gibi duruyor. Artçı ve normal bir deprem olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

"KÜÇÜK DEPREMLER ÖNCÜ DEĞİL"

Dün geceden bu yana meydana gelen küçük depremleri öncü olarak değerlendirmenin doğru olmadığını kaydeden Prof. Barış, "Bunlara bakara 4.7 olacak demek mümkün değil. Bir fay zonunda sürekli olan depremlere öncü deprem denemez. Bunlara bakarak 'Şu kadar oldu ve büyük bir deprem mi olacak' gibi düşünmek doğru değil. Bu sayılarla çok ilgilenmemek gerek. İnsanlar unutmasınlar, bir gün mutlaka büyük depremle kaşılaşacağız ama alacağımız önlemlerle kurtulacağız" diye konuştu.

 

"YÜZLERCE İSTASYON OLMALI"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremin meydana geldiği fayın nispeten daha küçük depremler üreten bir fay olduğunu belirterek konunun gündeme gelmesi açısından önemine dikkat çekti. Deprem konusunda hükümetlerin ve belediyelerin yeterince önlem almadığını kaydeden Prof. Yaltırak, "Bu deprem Los Angeles'ta olsaydı semt semt bu depremin nasıl hissedildiği kaydedilmişti, zeminin ve binaların nasıl davrandığına dair bilgiler toplanmıştı. Ama maalesef bizde toplanmadı. Çünkü böyle bir sistem yok. Bu depremler inanılmaz bir bilgidir. Bu depremler binaların teker teker etüt edilmesini gereksiz kılardı. 20 yıldır bunu yapmadık" diye konuştu. AFAD'ın ve Kandilli'nin verilerinin sınırlı olduğunu kaydeden Yaltırak, "Bana göre Marmara'nın kıyılarında yüzlerce istatasyon olması gerekiyor. Bunların hepsinin kaydedilmesi ve modelleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ DURUM YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun." dedi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise depremle ilgili yaptığı açıklamada "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." dedi.

 

AFAD İSTANBUL DEPREMİ

Büyüklük4.7 (Mw) 
YerMarmara Denizi, 22.65 km. Silivri (Istanbul) 
Tarih11/01/2020 - 16:37:36 (TS) 
Enlem40.8626 (K) 
Boylam28.2061 (D) 
Derinlik7.09 (KM)

 

KANDİLLİ RASATHANESİ 11 OCAK SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.01.11 16:37:36 40.8700 28.2100 16.1 -.- 4.7 -.- MARMARA DENIZI (ORTA) Otomatik
2020.01.11 15:53:09 40.7365 27.4165 16.0 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 15:42:36 40.7295 27.4352 11.6 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 15:41:39 40.3698 41.0203 22.7 -.- 2.1 -.- CANKURTARAN-ISPIR (ERZURUM) İlksel
2020.01.11 14:36:44 40.8557 27.5070 12.0 -.- 1.3 -.- KUMBAG-(TEKIRDAG) İlksel
2020.01.11 14:18:21 40.7183 27.4050 10.5 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 14:05:35 40.7230 27.3327 13.8 -.- 0.8 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.01.11 14:04:29 40.7213 27.4277 11.8 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 13:16:40 39.7295 26.0450 5.4 -.- 1.9 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.01.11 13:00:30 40.7230 27.4203 9.8 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:56:41 40.7032 27.4065 9.2 -.- 2.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:24:00 40.7102 27.4233 10.7 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:19:42 40.4245 27.3722 14.9 -.- 1.2 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2020.01.11 12:16:50 40.7495 27.4460 9.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:16:26 40.1197 41.9565 8.1 -.- 2.3 -.- HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2020.01.11 12:16:14 40.6573 27.3935 3.8 -.- 0.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 12:05:01 38.1575 41.0247 5.0 -.- 2.1 -.- SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2020.01.11 11:08:57 40.6403 27.3632 4.3 -.- 0.8 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 10:57:16 40.7205 27.4212 12.2 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 10:52:24 36.4287 29.5170 26.6 -.- 2.4 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel
2020.01.11 10:49:48 40.7132 27.4183 11.1 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
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