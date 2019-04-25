AK Parti ve MHP’nin İstanbul’da seçimlerinin yenilenmesine dair olağanüstü itirazlarının incelenme süreci devam ediyor. YSK, AK Parti’nin 8 temel seçim yenileme itirazlarının ilçe seçim kurullarınca incelenmesine karar vermişti. İncelenmesine karar verilen ve toplam hususlardan bazıları şöyle:

SANDIK KURULLARI: Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin olup olmadığı, varsa ne şekilde belirlendikleri araştırılacak. 6 bin 539 sandıkta sandık kurulu başkanın, 13 bin 84 sandıkta sandık kuru üyesinin kamu görevlisi olmadığı iddiası incelenecek.

KISITLI SEÇMEN: 2 bin 732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı veya bu kişilerin seçmen listesinde yer alıp almadıkları.

Ölülerin yerine oy kullanılması: Ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanılıp kullanılmadığı…

HÜKÜMLÜ SEÇMEN: Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü 10 bir 290 kişinin yerine oy kullanıldığı ve kasıtlı suçlardan hükümlü 5 bin 287 kişinin yerine oy kullanıldığı iddiası.

ZİHİNSEL ENGELLİRİN DURUMU: Zihinsel engeli olduğu gerekçesiyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21 bin 358 seçmen hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığı, bunların seçmen listelerinde yer alıp almadıkları ya da oy kullanıp kullanmadıkları…



KARAR ARAŞTIRMALARDAN SONRA

Bu araştırmaların yapılması için İstanbul İlçe Seçim Kurullarına 5 günlük süre verildi. Bu ara kararlar dün itibariyle ilçe seçim kurullarına gönderildi. YSK ancak bu incelemelerin tamamlanmasının ardından İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talebine dair nihai kararını verecek. Bu tarihi karanın YSK tarafından verilmesi en az 5 gün daha sürecek. AK Parti’nin Büyükçekmece, MHP’nin Maltepe ilçelerine dair yenileme talepleri de incelemelerin tamamlanmasının ardından karara bağlanacak.