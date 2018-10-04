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İstanbul'da kayıp gazeteci bilmecesi: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı nerede?

Evrak işleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nerede olduğu hala bilinmiyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizdeki bilgilere göre hala konsolosluk binasında" derken, Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettiği iddia edildi. Habertürk'ün ulaştığı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsololuğu'ndan yetkililer, konsolosluğun konuyla ilgili başka bir bilgi vermeyeceğini söyledi. ABD Dışişleri konuyla ilgili daha fazla bilgi arayışında olduklarını belirtirken, Washington Post gazetesi Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili 'çok endişeli' olduklarını belirten bir açıklama yaptı

04.10.2018 - 09:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Salı günü öğlen saatlerinde nişanlısıyla birlikte Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini koruyor.

Son olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki temsilciliğinden yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında olmadığı iddia edildi. Suudi Haber Ajansı aracılığıyla yapılan açıklamada, "Diplomatlarımız, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettikten sonra kayboluşunun koşullarını araştırmak için yerel Türk yetkililerle birlikte çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Habertürk'ün ulaştığı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, konsolosluğun konuyla ilgili başka bir bilgi vermeyeceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI: BİZDEKİ BİLGİLERE GÖRE HALA KONSOLOSLUKTA

Suudi Arabistan'ın 'Kaşıkçı konsolosluk binasını terk etti' iddiasına karşın, dün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kaşıkçı ile ilgili gelen bir soruya, "Dün bu konu da bizim gündemimize geldi, çok farklı kanallardan, bu adı geçen kişinin nişanlısı da ilgili birimlerimize ulaştı. Çünkü bir nikah işlemi için kendisinin oraya gittiği bize ifade edildi. Bizdeki bilgilere göre şu an itibarıyla bu Suud vatandaşı olan kişi hala Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili Associated Press'e konuşan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice A. ise Kaşıkçı'nın evrak işleri için gittiği konsolosluk binasına girerken cep telefonunu teslim ettiğini ve ondan sonra kendisinden haber alınamadağını söyledi. Hatice A., "Ona ne olduğunu bilmiyorum. Onun başına neler gelebileceğini tahmin bile edemiyorum. Hakkında bir suçlama yoktu. Bir şüpheli ya da hükümlü değildi. Hiçbir şey yoktu. O sadece ülkesinin yazılarını ve fikirlerini sevmediği bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice A.

WASHINGTON POST VE ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir başka açıklama da Washington Post'tan geldi. Gazete editörü Fred Hiatt tarafından yapılan açıklamada, "Onun nerede olduğunu bulabilecek ve güvenliğini sağlamaya yardım edecek herkes ulaştık. Bunlara ABD'li, Türk ve Suudi yetkililer de dahil" dedi ve gazetenin durumdan dolayı 'çok endişeli' olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise, Kaşıkçı'nın kayboluşundan haberdar oldukları ve daha fazla bilgiye ulaşmaya çalıştıkları ifade edildi. Dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı ancak Kaşıkçı'nın durumunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

GÖZALTINA ALINAN SUUDİ PRENSLE YAKIN İLİŞKİSİ VARDI

59 yaşındaki Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Muhammed bin Selman'ın veliaht prens olarak tayin edilmesinin ardından Suudi Arabistan'ı terk ederek ABD'ye yerleşmişti.

1987 ve 1995 yıllarında Usame bin Ladin ile yaptığı röportajlarla bilinen Kaşıkçı, bir dönem Afganistan'da görev yapmış, 1990'lı yılların başında ise Usame bin Ladin ile Suudi kraliyet ailesini barıştırma çabaları içinde yer almıştı.

Kaşıkçı, Suudi milyarder Prens El-Velid bin Talal'in desteğiyle Bahreyn merkezli Al-Arab isimli bir televizyon kanalı kurmuş ancak kanal 11 saatten daha kısa bir süre yayın yaptıktan sonra kapatılmıştı. Prens El-Velid bin Talal, 2017 yılında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın organize ettiği yolsuzluk operasyonunda göz altına alınarak Ritz Carlton otelinde tutulan zenginlerden biriydi.

Cemal Kaşıkçı, Washington Post için yazdığı yazılarda, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü savaşı, Kanada ile yaşadığı diplomatik krizi ve kadın hakları savunucularının tutuklanmasını eleştirmişti.

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