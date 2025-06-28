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        İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları 2025: İstanbul'da nerelerde denize girilir? 97 yüzme alanı belirlendi

        İstanbul'da 97 nokta yüzme alanı olarak belirlendi. İstanbul Valiliğine bağlı olarak İl Yüzme Suyu Komisyonu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'daki yüzme alanlarında hem sağlık hem de güvenlik kriterleri dikkate alınarak düzenlemeler yapılıyor. Kentte belirlenen 97 alanda yüzme suyu kalitesi, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda 15 günde bir yapılan tahlil ve tetkiklerle analiz ediliyor. Peki, İstanbul'da nerede denize girilir, en temiz ve güvenli plajlar hangileri? İşte ilçe ilçe İstanbul'da denize girilecek plajlar listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:32
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        İstanbul İl Yüzme Suyu Komisyonunca kentte 97 nokta yüzme alanı olarak belirlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu alanlardaki yüzme suyu kalitesinin, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda 15 günde bir analiz edildiği belirtildi. Şehirde denize girilebilecek alanları merak eden megakentliler ise ilçe ilçe İstanbul'da denize girilecek plajlar listesi için araştırmalara başladı. Peki, İstanbul'da nerede denize girilir? İşte 2025 İstanbul’un en temiz ve güvenli plajları…

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        İSTANBUL'DA 97 NOKTA YÜZME ALANI OLARAK BELİRLENDİ

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner, AA muhabirine, İstanbul Valiliğine bağlı olarak İl Yüzme Suyu Komisyonu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'daki yüzme alanlarında hem sağlık hem de güvenlik kriterleri dikkate alınarak düzenlemeler yapıldığını söyledi.

        Sezon başlamadan önce yüzme alanlarının belirlendiğini, su analizlerinin akredite laboratuvarlarda yapıldığını belirten Güner, "İstanbul'da 97 yüzme alanımız var. Bu alanlar sağlık ve güvenlik açısından düzenli şekilde takip ediliyor. " dedi.

        Güner, yüzme alanlarındaki deniz suyunun kalitesinin sezon boyunca 15 günde bir alınan numunelerle kontrol edildiğini anlattı.

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        YÜZME SUYU KALİTESİ ANALİZ EDİLİYOR

        Suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin İstanbul'daki 3 büyük halk sağlığı laboratuvarında yapıldığını aktaran Güner, "Bu analizlerle suyun insan sağlığını tehdit eden bir unsuru olup olmadığı değerlendiriliyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak su kalitesi 'iyi', 'orta' ve 'kötü' olarak sınıflandırılıyor. İstanbul'da kötü kalitede yüzme suyu bulunan bir alanımız bulunmamaktadır." diye konuştu.

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        Doç. Dr. Güner, insanların sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Her ne kadar hava sıcaklıkları arttığında, insanların serinlemesi için bu yüzme alanlarını açsak da bizim için insanların ve vatandaşlarımızın sağlığı çok daha önemli. Biz bu noktada iyi kalitede sağlıklı yüzme alanları, yüzme suyunun iyi kalitede olmasını çok önemsiyoruz ve birebir takip ediyoruz. Bu kapsamda, İl Yüzme Suyu Komisyonunca İstanbul'da belirlenmiş 97 alanımızda periyodik olarak 15 günde bir bütün tahliller ve tetkikleri yapılarak yüzme suyunun kalitesi, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda takip ediliyor."

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        ‘’BU ALANLAR DIŞINDAKİ BÖLGELERDE DENİZ GİRİLMESİ RİSKLİ OLABİLİR’’

        Yüzme alanlarının yalnızca su kalitesine göre değil, aynı zamanda güvenlik ve çevre koşullarına göre belirlendiğini vurgulayan Güner, bu alanların belirlenmesinde cankurtaran hizmeti, tuvalet olanakları ve olası boğulma riskleri gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

        Güner, vatandaşların yalnızca belirlenmiş yüzme alanlarını kullanmalarının önemine dikkati çekerek, "97 adet yüzme alanı İstanbul'un farklı bölgelerinde mevcut. Bu alanların dışındaki bölgelerde denize girilmesi hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi riskler barındırabilir. Rüzgar yönü, akıntılar, kanalizasyon deşarjları gibi etkenlerin sürekli takip edildiği bu alanlar dışında denize girilmesini kesinlikle önermiyoruz." diye konuştu.

        Yüzme alanlarının güncel bilgileri ve su kalitesi verilerinin, Sağlık Bakanlığı'nın "yuzme.saglik.gov.tr" internet adresinde kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden Güner, "Vatandaşlarımız bu platformdan yüzme alanlarının yerlerini ve su kalitesini takip edebilir. Bu konuda toplumun hassasiyet göstermesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA DENİZE GİRİLECEK YERLER LİSTESİ

        İstanbul'da yüzme alanları olarak belirlenen alanlar şunlar:

        Burgazada Su Sporları Kulübü önü,

        Büyükada Aya Nikola Halk Plajı,

        Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı,

        Büyükada Tabiat Parkı Plajı,

        Büyükada Kayıkhane Blue Beach,

        Büyükada Nakibey Plajı,

        Büyükada Su Sporları Kulübü önü,

        Büyükada Yörükali Plajı önü,

        Heybeliada Sadıkbey Plajı önü,

        Heybeliada Su Sporları Kulübü önü,

        Heybeliada Ada Beach Club önü,

        Kınalıada Su Sporları Kulübü önü,

        Kınalıada Ülker Restaurant önü,

        Sedef Adası Halk Plajı,

        Heybeliada Asaf Beach,

        Burgazada Deniz Kulübü,

        Büyükada Prenses Koyu,

        Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı,

        Durusu Karaburun Arka Deniz,

        Durusu Karaburun Öndeniz Batı Tarafı,

        Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı,

        Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı,

        Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü,

        Denizköşkler,

        Florya Güneş Plajı,

        Yeşilköy Polis Merkezi önü,

        Yeşilköy International Hospital önü,

        Riva Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı,

        Riva Plajı, Riva Su Ürünleri Plajı,

        Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı,

        West İstanbul Marina Plajı,

        Gürpınar Sahili,

        Albatros Sahili,

        Büyükçekmece Çocuk Sahili,

        Büyükçekmece Halk Plajı,

        Mimarsinan Sahili,

        Kumburgaz Sahili,

        Celaliye Halk Plajı,

        Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping,

        Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı,

        Çilingoz Tabiat Parkı Plajı,

        Karacaköy Yalıköy Plajı,

        Karacaköy Çobankule Plajı,

        Karacaköy Evicik Plajı,

        Karacaköy Ormanlı Plajı,

        Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası,

        Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası,

        Suadiye Plajı,

        Çiftalan Plajı,

        Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü,

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        Parkköy-Bizimköy Sitesi önü,

        Büyükliman Plajı,

        Gümüşyaka Çadır Yeri mevkii,

        Çanta Albayraklar-Kınalı mevkii önü,

        Uyumkent Sitesi önü,

        Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü,

        Semizkum Çadır Yeri mevkii,

        Menekşe Plajı İskele önü,

        Menekşe Plajı Sahil Park önü,

        Demirciköy Uzunya Plajı,

        Demirciköy Dalya Plajı,

        Gümüşdere Plajı, Kilyos Plajı,

        Rumeli Kavağı Plajı,

        Tarabya Plajı,

        Kısırkaya Plajı,

        Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı,

        Altınorak Sitesi mevkii,

        Kumluk mevkii,

        Selimpaşa Başkent Sitesi önü,

        Selimpaşa Duruman mevkii,

        Doğancılı Plajı,

        İmrenli Plajı,

        Kabakoz Plajı,

        Merkep Adası 1,

        Merkep Adası 2,

        Sahilköy Plajı,

        Sofular Plajı,

        Alacalı Plajı,

        Ala Kadınlar Plajı,

        Ağlayankaya Plajı,

        Ağlayankaya Plajı Life Beach,

        Ağva Halk Plajı Çamlık mevkii,

        Ağva Halk Plajı Mendirek yanı,

        Akçakese Akkaya Plajı,

        Ayazma Plajı,

        Ayazma Plajı 2,

        Ayazma Plajı Kumbaba mevkii,

        Bozgaca Plajı,

        Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile),

        Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel),

        Uzunkum Plajı 2 (Dere yanı),

        Uzunkum Plajı (Orta nokta),

        Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı,

        Akçakese Peacock Beach,

        Tuzla Belediyesi Halk Plajı

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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