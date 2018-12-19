İstanbul'da hava durumu nasıl? sorusu bugün fırtınaya uyanan İstanbullular tarafından araştırılıyor. Sarıyer'de Ayazma deresinin taşması bölgede boyu 1 metreyi aşan su baskınlarına neden olurken, zor durumdaki vatandaşın yardımına kurtartma ekipleri yetişti. Suyu tahliye çalışmaları devam ederken, sabah saatlerinde yine İstanbul Şile'de karaya oturan kargo gemisinin haberi geldi. Kargo gemisi içerisinde bulunan 16 mürettebat, ekipleri zorlu koşullardaki çalışmalarıyla kurtarıldı. Peki yarın İstanbul'da hava nasıl olacak. Zorlu şartların yaşandığı bölgelerde okullar tatil mi? İşte tüm detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yaşanan fırtınalı hava da hem sel baskınları hem de kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle öğrenciler olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak İstanbul Valiliği'nden bu yönde bir açıklama gelmedi. Yani yarın İstanbul'da eğitim devam edecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU - 19 ARALIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yarın İstanbul'da bulutlu ancak yağışsız bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığı ise 3 ila 5 derece arasında olması bekleniyor.

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 3 3 87 21 39 PERŞEMBE 24.00 - 03.00 3 3 86 22 34 PERŞEMBE 03.00 - 06.00 4 4 86 21 34 PERŞEMBE 06.00 - 09.00 5 5 87 21 34 PERŞEMBE 09.00 - 12.00 6 6 83 18 35 PERŞEMBE 12.00 - 15.00 6 6 80 15 29 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 6 6 83 12 26 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 5 5 89 10 20 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 5 5 87 13 20

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ